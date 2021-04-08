Вайолет Эвергарден. Фильм

Страна: Япония, 2020

Премьера: в РФ 15.04.2021

Режиссер: Таити Исидатэ

Актеры:

Жанр: аниме, мультфильм, драма, мелодрама, фэнтези

Продолжительноcть: 140 мин

Сбор в мире: $19 977 954,00

Её работа — писать письма. Её имя — Вайолет Эвергарден. Прошло несколько лет, с тех пор как закончилась война, которая нанесла многим глубокие раны. Мир постепенно обретает покой, люди возвращаются к привычной жизни. Вайолет пытается научиться жить без самого важного для нее человека и не обращать внимания на свои чувства. Но однажды она получает письмо, и в её груди вновь разгорается огонек надежды…