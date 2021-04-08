Вайолет Эвергарден. Фильм
Страна:
Япония, 2020
Премьера:
в РФ 15.04.2021
Режиссер:
Таити Исидатэ
Актеры:
Жанр:
аниме, мультфильм, драма, мелодрама, фэнтези
Продолжительноcть:
140 мин
Сбор в мире:
$19 977 954,00
Её работа — писать письма. Её имя — Вайолет Эвергарден. Прошло несколько лет, с тех пор как закончилась война, которая нанесла многим глубокие раны. Мир постепенно обретает покой, люди возвращаются к привычной жизни. Вайолет пытается научиться жить без самого важного для нее человека и не обращать внимания на свои чувства. Но однажды она получает письмо, и в её груди вновь разгорается огонек надежды…
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