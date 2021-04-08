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Вайолет Эвергарден. Фильм

Вайолет Эвергарден. Фильм

Страна:
Япония, 2020
 
Премьера:
в РФ 15.04.2021
 
Режиссер:
Таити Исидатэ
  
Актеры:
  
Жанр:
аниме, мультфильм, драма, мелодрама, фэнтези
  
Продолжительноcть:
140 мин
  
Сбор в мире:
$19 977 954,00
 

Её работа — писать письма. Её имя — Вайолет Эвергарден. Прошло несколько лет, с тех пор как закончилась война, которая нанесла многим глубокие раны. Мир постепенно обретает покой, люди возвращаются к привычной жизни. Вайолет пытается научиться жить без самого важного для нее человека и не обращать внимания на свои чувства. Но однажды она получает письмо, и в её груди вновь разгорается огонек надежды…

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Сегодня
15:20 Киносити
Завтра
15:20 Киносити
17 апреля, суббота
15:20 Киносити
18 апреля, воскресенье
15:20 Киносити
19 апреля, понедельник
15:20 Киносити
20 апреля, вторник
15:20 Киносити
21 апреля, среда
15:20 Киносити
Расписание на все дни
0
Касса
Маленький неоновый принц
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24 апреля, суббота 17:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 500-1000 ₽
Игра
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16 апреля, пятница 23:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 777-1111 ₽
Автобусный экскурсия одного дня «Куликово поле»
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1 мая, суббота 09:00
Центр приема гостей Тульской области
 ₽  Билеты: 2150-2400 ₽
Кремль с высоты веков
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2 мая, воскресенье 14:00
Центр приема гостей Тульской области
 ₽  Билеты: 750-850 ₽
Автобусная обзорная экскурсия по Туле
17 апреля - 29 мая
Центр приема гостей Тульской области
THE LAST FOUR
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23 апреля, пятница 20:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 333-555 ₽
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