В паутине
Премьера:
09.11.2023
Режиссер:
Ким Чжи Ун
Актеры:
Сон Кан Хо, Чон Е Бин, Чон У Сон, Ким Мин Чжэ, О Чжон Се, Чан Ен Нам, Лим Су Чжон, Чон Кристал, Чо Чи Сын, Ким Дон Ен, Чон Ин Ги
Жанр:
Трагикомедия
Продолжительноcть:
132 минуты
Кто не мечтал переснять финал любимого фильма? Спасти героя «Титаника» или «Железного человека»? Ким стал для этого режиссером. Теперь его единственная цель — протащить свою безумную концовку через производственный ад. А для этого придется обмануть всех: от актеров и продюсеров до киношной мафии, умеющей превращать талантливых режиссеров в неопытных каскадеров.
11 ноября, суббота
|
21:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12 ноября, воскресенье
|
21:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13 ноября, понедельник
|
21:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14 ноября, вторник
|
21:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15 ноября, среда
|
21:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11 ноября, суббота
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:10
12 ноября, воскресенье
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:05
22:40
13 ноября, понедельник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:10
14 ноября, вторник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:10
22:40
15 ноября, среда
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:10
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