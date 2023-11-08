Премьера: 09.11.2023

Режиссер: Ким Чжи Ун

Актеры: Сон Кан Хо, Чон Е Бин, Чон У Сон, Ким Мин Чжэ, О Чжон Се, Чан Ен Нам, Лим Су Чжон, Чон Кристал, Чо Чи Сын, Ким Дон Ен, Чон Ин Ги

Жанр: Трагикомедия

Продолжительноcть: 132 минуты

Кто не мечтал переснять финал любимого фильма? Спасти героя «Титаника» или «Железного человека»? Ким стал для этого режиссером. Теперь его единственная цель — протащить свою безумную концовку через производственный ад. А для этого придется обмануть всех: от актеров и продюсеров до киношной мафии, умеющей превращать талантливых режиссеров в неопытных каскадеров.