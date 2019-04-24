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В метре друг от друга

В метре друг от друга

Страна:
США, 2019
 
Премьера:
в РФ 01.05.2019
 
Режиссер:
Джастин Бальдони
  
Актеры:
Хейли Лу Ричардсон, Коул Спроус, Клэр Форлани, Мойзес Ариас, Парминдер К. Награ, Эмили Бальдони, Айви Дюбрёй, Кимберли Хеберт Грегори, Гари Викс, Сью-Линн Ансари
  
Жанр:
мелодрама
  
Продолжительноcть:
116 мин
  

Пространство, в котором они существуют, диктует жестокое условие — влюбленные должны находиться не ближе метра друг от друга, им недоступно даже прикосновение. Но истинная любовь не знает границ, и чем сильнее чувства, тем больше соблазн нарушить правила...

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