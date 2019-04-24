В метре друг от друга

Страна: США, 2019

Премьера: в РФ 01.05.2019

Режиссер: Джастин Бальдони

Актеры: Хейли Лу Ричардсон, Коул Спроус, Клэр Форлани, Мойзес Ариас, Парминдер К. Награ, Эмили Бальдони, Айви Дюбрёй, Кимберли Хеберт Грегори, Гари Викс, Сью-Линн Ансари

Жанр: мелодрама

Продолжительноcть: 116 мин

Пространство, в котором они существуют, диктует жестокое условие — влюбленные должны находиться не ближе метра друг от друга, им недоступно даже прикосновение. Но истинная любовь не знает границ, и чем сильнее чувства, тем больше соблазн нарушить правила...