В метре друг от друга
Страна:
США, 2019
Премьера:
в РФ 01.05.2019
Режиссер:
Джастин Бальдони
Актеры:
Хейли Лу Ричардсон, Коул Спроус, Клэр Форлани, Мойзес Ариас, Парминдер К. Награ, Эмили Бальдони, Айви Дюбрёй, Кимберли Хеберт Грегори, Гари Викс, Сью-Линн Ансари
Жанр:
мелодрама
Продолжительноcть:
116 мин
Пространство, в котором они существуют, диктует жестокое условие — влюбленные должны находиться не ближе метра друг от друга, им недоступно даже прикосновение. Но истинная любовь не знает границ, и чем сильнее чувства, тем больше соблазн нарушить правила...
Сегодня
|19:35
|Алмаз Синема
Завтра
|14:45
|Алмаз Синема
|21:00
|Алмаз Синема
3 мая, пятница
|14:45
|Алмаз Синема
|21:00
|Алмаз Синема
4 мая, суббота
|14:45
|Алмаз Синема
|21:00
|Алмаз Синема
5 мая, воскресенье
|14:45
|Алмаз Синема
|21:00
|Алмаз Синема
6 мая, понедельник
|14:45
|Алмаз Синема
|21:00
|Алмаз Синема
7 мая, вторник
|14:45
|Алмаз Синема
|21:00
|Алмаз Синема
8 мая, среда
|14:30
|Алмаз Синема
Сегодня
|Алмаз Синема
|
19:35
Завтра
|Алмаз Синема
|
14:45
21:00
3 мая, пятница
|Алмаз Синема
|
14:45
21:00
4 мая, суббота
|Алмаз Синема
|
14:45
21:00
5 мая, воскресенье
|Алмаз Синема
|
14:45
21:00
6 мая, понедельник
|Алмаз Синема
|
14:45
21:00
7 мая, вторник
|Алмаз Синема
|
14:45
21:00
8 мая, среда
|Алмаз Синема
|
14:30