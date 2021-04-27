Упс... Приплыли!
Страна:
Ирландия, Люксембург, 2020
Премьера:
в РФ 29.04.2021
Режиссер:
Тоби Генкель, Шон МакКормак
Актеры:
Жанр:
мультфильм, семейный, приключения, комедия
Продолжительноcть:
85 мин
Сбор в мире:
$3 266 033,00
После 147 дней в открытом море дела на ковчеге не очень: запасы еды заканчиваются, хищники начинают жадно посматривать на травоядных, а земля так и не показалась. Но все меняет случай. Нечаянно оказавшись за бортом, Финни и Леа обнаруживают райский остров, на котором всем нашлось бы место. Осталось только спросить, что по этому поводу думают обитатели этого острова…
Сегодня
|12:40
|Алмаз Синема
|15:50
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Завтра
|12:40
|Алмаз Синема
|15:50
|Киносити
1 мая, суббота
|15:55
|Киносити
2 мая, воскресенье
|15:55
|Киносити
3 мая, понедельник
|15:55
|Киносити
4 мая, вторник
|15:55
|Киносити
5 мая, среда
|15:55
|Киносити
Сегодня
|Алмаз Синема
|
12:40
|Киносити
|
15:50
Завтра
|Алмаз Синема
|
12:40
|Киносити
|
15:50
1 мая, суббота
|Киносити
|
15:55
2 мая, воскресенье
|Киносити
|
15:55
3 мая, понедельник
|Киносити
|
15:55
4 мая, вторник
|Киносити
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15:55
5 мая, среда
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15:55
10 мая, понедельник 12:00
₽ Билеты: 600-1200 ₽
22 мая, суббота 20:00
₽ Билеты: 500 ₽
29 мая, суббота 20:00
₽ Билеты: 700-1200 ₽
23 - 30 мая
2 октября, суббота 19:00
₽ Билеты: 1200-2600 ₽
21 мая, пятница 19:00
₽ Билеты: 350 ₽