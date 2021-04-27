Упс... Приплыли!

Страна: Ирландия, Люксембург, 2020

Премьера: в РФ 29.04.2021

Режиссер: Тоби Генкель, Шон МакКормак

Актеры:

Жанр: мультфильм, семейный, приключения, комедия

Продолжительноcть: 85 мин

Сбор в мире: $3 266 033,00

После 147 дней в открытом море дела на ковчеге не очень: запасы еды заканчиваются, хищники начинают жадно посматривать на травоядных, а земля так и не показалась. Но все меняет случай. Нечаянно оказавшись за бортом, Финни и Леа обнаруживают райский остров, на котором всем нашлось бы место. Осталось только спросить, что по этому поводу думают обитатели этого острова…