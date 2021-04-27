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Упс... Приплыли!

Упс... Приплыли!

Страна:
Ирландия, Люксембург, 2020
 
Премьера:
в РФ 29.04.2021
 
Режиссер:
Тоби Генкель, Шон МакКормак
  
Актеры:
  
Жанр:
мультфильм, семейный, приключения, комедия
  
Продолжительноcть:
85 мин
  
Сбор в мире:
$3 266 033,00
 

После 147 дней в открытом море дела на ковчеге не очень: запасы еды заканчиваются, хищники начинают жадно посматривать на травоядных, а земля так и не показалась. Но все меняет случай. Нечаянно оказавшись за бортом, Финни и Леа обнаруживают райский остров, на котором всем нашлось бы место. Осталось только спросить, что по этому поводу думают обитатели этого острова…

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Сегодня
12:40 Алмаз Синема
15:50 Киносити
Завтра
12:40 Алмаз Синема
15:50 Киносити
1 мая, суббота
15:55 Киносити
2 мая, воскресенье
15:55 Киносити
3 мая, понедельник
15:55 Киносити
4 мая, вторник
15:55 Киносити
5 мая, среда
15:55 Киносити
Расписание на все дни
0
Касса
Пираты против пришельцев
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10 мая, понедельник 12:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 600-1200 ₽
Казускома
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22 мая, суббота 20:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 500 ₽
Песни из фильма БРАТ-2
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29 мая, суббота 20:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 700-1200 ₽
Пешая экскурсия вокруг кремля с мастер-классом «Филимоновская игрушка» – «Вдоль по Пятницкой»
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Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1200-2600 ₽
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М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 350 ₽
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