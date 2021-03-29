Ученик экзорциста

Страна: США, 2020

Премьера: в РФ 01.04.2021

Режиссер: Джастин П. Ланж

Актеры: Гай Пирс, Кит Дэвид, Стивен Лэнг, Робин Бартлетт, Ханна Калуэлл, Вадир Дербес, Хит Фриман, Тристан Риггс, Крис Галуст, Мейджор Додж

Жанр: ужасы

Продолжительноcть: 87 мин

Молодой священник в первый же день практики в школе экзорцистов сталкивается с очень сложным случаем одержимости. Под руководством бывалого экзорциста-наставника ему придется погрузиться в ад на земле, столкнуться с собственными демонами и разобраться, почему, хотя школа готовит всё новых экзорцистов, одержимость распространяется как эпидемия.