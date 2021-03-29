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Ученик экзорциста

Ученик экзорциста

Страна:
США, 2020
 
Премьера:
в РФ 01.04.2021
 
Режиссер:
Джастин П. Ланж
  
Актеры:
Гай Пирс, Кит Дэвид, Стивен Лэнг, Робин Бартлетт, Ханна Калуэлл, Вадир Дербес, Хит Фриман, Тристан Риггс, Крис Галуст, Мейджор Додж
  
Жанр:
ужасы
  
Продолжительноcть:
87 мин
  

Молодой священник в первый же день практики в школе экзорцистов сталкивается с очень сложным случаем одержимости. Под руководством бывалого экзорциста-наставника ему придется погрузиться в ад на земле, столкнуться с собственными демонами и разобраться, почему, хотя школа готовит всё новых экзорцистов, одержимость распространяется как эпидемия.

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