Ученик экзорциста
Страна:
США, 2020
Премьера:
в РФ 01.04.2021
Режиссер:
Джастин П. Ланж
Актеры:
Гай Пирс, Кит Дэвид, Стивен Лэнг, Робин Бартлетт, Ханна Калуэлл, Вадир Дербес, Хит Фриман, Тристан Риггс, Крис Галуст, Мейджор Додж
Жанр:
ужасы
Продолжительноcть:
87 мин
Молодой священник в первый же день практики в школе экзорцистов сталкивается с очень сложным случаем одержимости. Под руководством бывалого экзорциста-наставника ему придется погрузиться в ад на земле, столкнуться с собственными демонами и разобраться, почему, хотя школа готовит всё новых экзорцистов, одержимость распространяется как эпидемия.
Сегодня
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Завтра
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3 апреля, суббота
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4 апреля, воскресенье
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|21:25
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Сегодня
|Алмаз Синема
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16:35
21:25
Завтра
|Алмаз Синема
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16:35
21:25
3 апреля, суббота
|Алмаз Синема
|
16:35
21:25
4 апреля, воскресенье
|Алмаз Синема
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16:35
21:25
3 апреля, суббота 20:00
₽ Билеты: 333-555 ₽
16 апреля, пятница 23:00
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10 апреля, суббота 20:00
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9 октября, суббота 19:00
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12 апреля, понедельник 19:15
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