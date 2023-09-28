Тюрьма живых мертвецов

Премьера: 19.10.2023

Режиссер: Джоуи Де Гусман

Актеры: Брэндон Вера, Пепе Эррера, Мэри Джин Ластимоса, Джоуи Мартинес, Фрейя Фьюри Монтьерро, Йоханс Леви Буйе, Риччи Риверо

Жанр: Боевик, Ужасы

Продолжительноcть: 82 минуты

Здоровяк Эмон сидит за решеткой уже 8 лет и научился вести себя тихо и не создавать проблем. Но когда окружающие внезапно начинают превращаться в плотоядных монстров, мужчина решает во что бы то ни стало вырваться из этого ада и добраться до своей маленькой дочки.