Тюрьма живых мертвецов
Премьера:
19.10.2023
Режиссер:
Джоуи Де Гусман
Актеры:
Брэндон Вера, Пепе Эррера, Мэри Джин Ластимоса, Джоуи Мартинес, Фрейя Фьюри Монтьерро, Йоханс Леви Буйе, Риччи Риверо
Жанр:
Боевик, Ужасы
Продолжительноcть:
82 минуты
Здоровяк Эмон сидит за решеткой уже 8 лет и научился вести себя тихо и не создавать проблем. Но когда окружающие внезапно начинают превращаться в плотоядных монстров, мужчина решает во что бы то ни стало вырваться из этого ада и добраться до своей маленькой дочки.
Сегодня
|
20:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16 октября, понедельник
|
20:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:00
16 октября, понедельник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:00
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