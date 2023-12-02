Три богатыря и Пуп земли

Премьера: 28.12.2023

Режиссер: Константин Бирюков

Жанр: Анимационный, Приключение, Комедия

По сказкам мы знаем, что было давным-давно, но что было еще давным-давнее? Трем богатырям предстоит узнать ответ на этот вопрос, хоть они его и не задавали. Тут такое началось, что игогошеньки! Горыныч вдруг находит динозаврика, а Алеша Попович с Князем и конем Юлием буквально проваливаются сквозь землю. Теперь надо срочно понять, как вернуть их назад в будущее. А главное, узнать, кто или что такое загадочный Пуп земли.