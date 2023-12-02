Три богатыря и Пуп земли
Премьера:
28.12.2023
Режиссер:
Константин Бирюков
Жанр:
Анимационный, Приключение, Комедия
По сказкам мы знаем, что было давным-давно, но что было еще давным-давнее? Трем богатырям предстоит узнать ответ на этот вопрос, хоть они его и не задавали. Тут такое началось, что игогошеньки! Горыныч вдруг находит динозаврика, а Алеша Попович с Князем и конем Юлием буквально проваливаются сквозь землю. Теперь надо срочно понять, как вернуть их назад в будущее. А главное, узнать, кто или что такое загадочный Пуп земли.
21 - 26 декабря
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26 декабря, вторник 00:00