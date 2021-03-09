Трафик
Страна:
Канада, Бельгия, 2021
Премьера:
в РФ 11.03.2021
Режиссер:
Николас Джареки
Актеры:
Гари Олдман, Арми Хаммер, Эванджелин Лилли, Грег Кинниэр, Мишель Родригес, Скотт Мескади, Индира Варма, Лили-Роуз Депп, Миа Киршнер, Майкл Аронов
Жанр:
драма, триллер
Продолжительноcть:
118 мин
Торговец наркотиками на границе Канады, мать, вынужденная взяться за оружие, чтобы спасти сына, и профессор университета, раскрывший правду о влиянии правительства на фармацевтические компании ? все линии тонко сплетаются воедино и повествуют о многогранном расследовании «опиоидного кризиса» ? феномена, от которого пострадали тысячи людей.
Сегодня
|21:10
|Алмаз Синема
Завтра
|21:10
|Алмаз Синема
13 марта, суббота
|21:10
|Алмаз Синема
14 марта, воскресенье
|21:10
|Алмаз Синема
Сегодня
|Алмаз Синема
|
21:10
Завтра
|Алмаз Синема
|
21:10
13 марта, суббота
|Алмаз Синема
|
21:10
14 марта, воскресенье
|Алмаз Синема
|
21:10
12 марта, пятница 19:00
₽ Билеты: 600 ₽
17 апреля, суббота 19:00
₽ Билеты: 800 ₽
13 марта, суббота 19:00
₽ Билеты: 800-1200 ₽
28 апреля, среда 19:00
₽ Билеты: 1200 ₽
26 марта, пятница 20:00
₽ Билеты: 777-1111 ₽
16 апреля, пятница 23:00
₽ Билеты: 777-1111 ₽