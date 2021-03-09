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Трафик

Трафик

Страна:
Канада, Бельгия, 2021
 
Премьера:
в РФ 11.03.2021
 
Режиссер:
Николас Джареки
  
Актеры:
Гари Олдман, Арми Хаммер, Эванджелин Лилли, Грег Кинниэр, Мишель Родригес, Скотт Мескади, Индира Варма, Лили-Роуз Депп, Миа Киршнер, Майкл Аронов
  
Жанр:
драма, триллер
  
Продолжительноcть:
118 мин
  

Торговец наркотиками на границе Канады, мать, вынужденная взяться за оружие, чтобы спасти сына, и профессор университета, раскрывший правду о влиянии правительства на фармацевтические компании ? все линии тонко сплетаются воедино и повествуют о многогранном расследовании «опиоидного кризиса» ? феномена, от которого пострадали тысячи людей.

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Сегодня
21:10 Алмаз Синема
Завтра
21:10 Алмаз Синема
13 марта, суббота
21:10 Алмаз Синема
14 марта, воскресенье
21:10 Алмаз Синема
Расписание на все дни
0
Касса
Джаз-клуб: Трио Павла Ершова
Купить билет
12 марта, пятница 19:00
Типография, культурный центр
 ₽  Билеты: 600 ₽
Маврин
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17 апреля, суббота 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 800 ₽
Digimortal
Купить билет
13 марта, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 800-1200 ₽
Кис-Кис
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28 апреля, среда 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1200 ₽
Монгол Шуудан
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26 марта, пятница 20:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 777-1111 ₽
Игра
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16 апреля, пятница 23:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 777-1111 ₽
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