Страна: Канада, Бельгия, 2021

Премьера: в РФ 11.03.2021

Режиссер: Николас Джареки

Актеры: Гари Олдман, Арми Хаммер, Эванджелин Лилли, Грег Кинниэр, Мишель Родригес, Скотт Мескади, Индира Варма, Лили-Роуз Депп, Миа Киршнер, Майкл Аронов

Жанр: драма, триллер

Продолжительноcть: 118 мин

Торговец наркотиками на границе Канады, мать, вынужденная взяться за оружие, чтобы спасти сына, и профессор университета, раскрывший правду о влиянии правительства на фармацевтические компании ? все линии тонко сплетаются воедино и повествуют о многогранном расследовании «опиоидного кризиса» ? феномена, от которого пострадали тысячи людей.