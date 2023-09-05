Премьера: 07.09.2023

Режиссер: Константин Максимов

Актеры: Владислав Абашин, Николай Добрынин, Ольга Погодина, Алевтина Майер, Евгений Коряковский, Алексей Онежен, Екатерина Тарасова, Андрей Анисимов, Вадим Скоб

Жанр: Триллер, Ужасы

Продолжительноcть: 92 минуты

Рейтинг: 6.70

Москва, 1977 год. В режиме полной секретности ученые исследуют паранормальные явления. Профессор-физик, специалист по телекинезу и гипнозу, сталкивается с необъяснимой силой, в существование которой невозможно поверить. Вскоре его дочь Анна обнаруживает у себя смертельно опасный дар.