Телекинез
Премьера:
07.09.2023
Режиссер:
Константин Максимов
Актеры:
Владислав Абашин, Николай Добрынин, Ольга Погодина, Алевтина Майер, Евгений Коряковский, Алексей Онежен, Екатерина Тарасова, Андрей Анисимов, Вадим Скоб
Жанр:
Триллер, Ужасы
Продолжительноcть:
92 минуты
Рейтинг:
6.70
Москва, 1977 год. В режиме полной секретности ученые исследуют паранормальные явления. Профессор-физик, специалист по телекинезу и гипнозу, сталкивается с необъяснимой силой, в существование которой невозможно поверить. Вскоре его дочь Анна обнаруживает у себя смертельно опасный дар.
Сегодня
|
11:50
|Иллизиум (Новомосковск)
|
19:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:20
|Иллизиум (Новомосковск)
|
21:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
23:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
00:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
|
11:50
|Иллизиум (Новомосковск)
|
20:20
|Иллизиум (Новомосковск)
|
21:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
00:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11 сентября, понедельник
|
22:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12 сентября, вторник
|
22:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
23:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13 сентября, среда
|
22:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11 сентября, понедельник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:15
12 сентября, вторник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:35
23:45
13 сентября, среда
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:10
22:10
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