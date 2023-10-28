Супермозг
Премьера:
16.11.2023
Режиссер:
Пол Луи Мейер, Герхард Пейнтер
Жанр:
Анимационный, Боевик, Приключение
Продолжительноcть:
85 минут
Норман — обычный школьник, увлеченный комиксами про пришельцев и верящий в существование внеземных цивилизаций. Однажды его фантазии становятся реальностью, когда группа инопланетян подключается к его голове и просит о помощи. Межгалактический злодей Супермозг ищет новые источники разума, и его следующая цель — планета Земля. Норману и его друзьям предстоит включить голову и переиграть Супермозга. Ведь сразиться им придется со злодеем-гением!
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