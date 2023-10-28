  1. Моя Слобода
  2. Афиша
  3. Кино
  4. Супермозг - Фильмы - Киноафиша. Сюжет, отзывы, расписание - MySlo.ru
афиша
афиша
Регистрация
Супермозг

Супермозг

Премьера:
16.11.2023
 
Режиссер:
Пол Луи Мейер, Герхард Пейнтер
  
Жанр:
Анимационный, Боевик, Приключение
  
Продолжительноcть:
85 минут
  

Норман — обычный школьник, увлеченный комиксами про пришельцев и верящий в существование внеземных цивилизаций. Однажды его фантазии становятся реальностью, когда группа инопланетян подключается к его голове и просит о помощи. Межгалактический злодей Супермозг ищет новые источники разума, и его следующая цель — планета Земля. Норману и его друзьям предстоит включить голову и переиграть Супермозга. Ведь сразиться им придется со злодеем-гением!

0
Касса
Басня
11 мая - 15 ноября
Алмаз Синема
Добро пожаловать в семью-2: Повар из Неаполя
2 - 15 ноября
Алмаз Синема
Вася не в себе
10 октября - 15 ноября
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Еще!
22 июня - 15 ноября
Алмаз Синема
Легенда о самбо
12 ноября, воскресенье 00:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Повелитель ветра
4 октября - 15 ноября
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2023 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.