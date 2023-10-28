Премьера: 16.11.2023

Режиссер: Пол Луи Мейер, Герхард Пейнтер

Жанр: Анимационный, Боевик, Приключение

Продолжительноcть: 85 минут

Норман — обычный школьник, увлеченный комиксами про пришельцев и верящий в существование внеземных цивилизаций. Однажды его фантазии становятся реальностью, когда группа инопланетян подключается к его голове и просит о помощи. Межгалактический злодей Супермозг ищет новые источники разума, и его следующая цель — планета Земля. Норману и его друзьям предстоит включить голову и переиграть Супермозга. Ведь сразиться им придется со злодеем-гением!