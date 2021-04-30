Смешарики и друзья в кино. Выпуск 1

Страна: Россия, 2021

Премьера: в РФ 06.05.2021

Режиссер: Денис Чернов, Иван Пшонкин, Филипп Ярин, Юлия Войтова, Катерина Савчук, Ольга Лопато, Милана Вартанян

Актеры:

Жанр: детский, короткометражный, мультфильм, приключения, семейный

Продолжительноcть: 55 мин

Каждый месяц в кинотеатрах вашего города — «Смешарики и друзья в кино»! Премьера первого выпуска — 6 мая. Смешарики, Фиксики и Бодо Бородо соберутся вместе на большом экране, чтобы узнать, как можно использовать свой талант, что скрывает прошлое Пина, чем интересна Эйфелева башня, как работает автопилот и многое-многое другое.