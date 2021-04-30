Смешарики и друзья в кино. Выпуск 1
Страна:
Россия, 2021
Премьера:
в РФ 06.05.2021
Режиссер:
Денис Чернов, Иван Пшонкин, Филипп Ярин, Юлия Войтова, Катерина Савчук, Ольга Лопато, Милана Вартанян
Актеры:
Жанр:
детский, короткометражный, мультфильм, приключения, семейный
Продолжительноcть:
55 мин
Каждый месяц в кинотеатрах вашего города — «Смешарики и друзья в кино»! Премьера первого выпуска — 6 мая. Смешарики, Фиксики и Бодо Бородо соберутся вместе на большом экране, чтобы узнать, как можно использовать свой талант, что скрывает прошлое Пина, чем интересна Эйфелева башня, как работает автопилот и многое-многое другое.
Сегодня
|10:05
|Алмаз Синема
|12:05
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Завтра
|10:05
|Алмаз Синема
|12:05
|Алмаз Синема
8 мая, суббота
|10:05
|Алмаз Синема
|12:05
|Алмаз Синема
9 мая, воскресенье
|10:05
|Алмаз Синема
|12:05
|Алмаз Синема
10 мая, понедельник
|10:05
|Алмаз Синема
|12:05
|Алмаз Синема
11 мая, вторник
|10:05
|Алмаз Синема
|12:05
|Алмаз Синема
12 мая, среда
|10:05
|Алмаз Синема
|12:05
|Алмаз Синема
Сегодня
|Алмаз Синема
|
10:05
12:05
Завтра
|Алмаз Синема
|
10:05
12:05
8 мая, суббота
|Алмаз Синема
|
10:05
12:05
9 мая, воскресенье
|Алмаз Синема
|
10:05
12:05
10 мая, понедельник
|Алмаз Синема
|
10:05
12:05
11 мая, вторник
|Алмаз Синема
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10:05
12:05
12 мая, среда
|Алмаз Синема
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10:05
12:05
9 октября, суббота 19:00
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22 мая - 21 августа
29 мая, суббота 20:00
₽ Билеты: 700-1200 ₽
21 мая, пятница 19:00
₽ Билеты: 350 ₽
15 мая, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000 ₽
15 мая, суббота 19:00
₽ Билеты: 500 ₽