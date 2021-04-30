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Смешарики и друзья в кино. Выпуск 1

Смешарики и друзья в кино. Выпуск 1

Страна:
Россия, 2021
 
Премьера:
в РФ 06.05.2021
 
Режиссер:
Денис Чернов, Иван Пшонкин, Филипп Ярин, Юлия Войтова, Катерина Савчук, Ольга Лопато, Милана Вартанян
  
Актеры:
  
Жанр:
детский, короткометражный, мультфильм, приключения, семейный
  
Продолжительноcть:
55 мин
  

Каждый месяц в кинотеатрах вашего города — «Смешарики и друзья в кино»! Премьера первого выпуска — 6 мая. Смешарики, Фиксики и Бодо Бородо соберутся вместе на большом экране, чтобы узнать, как можно использовать свой талант, что скрывает прошлое Пина, чем интересна Эйфелева башня, как работает автопилот и многое-многое другое.

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Северный Флот
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9 октября, суббота 19:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 900 ₽
Автобусный экскурсия одного дня «Куликово поле»
22 мая - 21 августа
Центр приема гостей Тульской области
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 ₽  Билеты: 700-1200 ₽
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21 мая, пятница 19:00
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 ₽  Билеты: 500 ₽
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