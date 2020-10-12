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Шесть минут до полуночи

Шесть минут до полуночи

Страна:
Великобритания, 2020
 
Премьера:
в РФ 15.10.2020
 
Режиссер:
Энди Годдард
  
Актеры:
Джеймс Д’Арси, Джуди Денч, Джим Бродбент, Карла Юри, Эдди Иззард, Найджел Линдсэй, Дэвид Скофилд, Кевин Элдон, Джо Боун, Мария-Виктория Драгуш
  
Жанр:
драма
  
Продолжительноcть:
99 мин
  

Германия. Канун Второй мировой войны. Томас Миллер, учитель английского языка в Союзе немецких девушек, однажды высказывается против Адольфа Гитлера, после чего его обвиняют в убийстве и шпионаже. Директор школы мисс Роколл помогает Миллеру бежать.

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Сегодня
16:45 Киносити
21:10 Киносити
Завтра
16:45 Киносити
21:10 Киносити
17 октября, суббота
16:45 Киносити
21:10 Киносити
18 октября, воскресенье
16:45 Киносити
21:10 Киносити
19 октября, понедельник
16:45 Киносити
21:10 Киносити
20 октября, вторник
16:45 Киносити
22:05 Киносити
21 октября, среда
16:45 Киносити
21:10 Киносити
Расписание на все дни
0
Касса
Александр Серов
Купить билет
25 октября, воскресенье 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1400-2000 ₽
Автобусный тур «Куликово поле»
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18 октября - 4 ноября
Куликово поле, музейный комплекс
 ₽  Билеты: 2150-2400 ₽
HammAli & Navai
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14 ноября, суббота 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1800-2500 ₽
Фогель
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20 декабря, воскресенье 19:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1100-3300 ₽
ППР (Пионерлагерь Пыльная Радуга)
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12 декабря, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 1000-1800 ₽
Олег Митяев
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17 октября, суббота 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1120-2000 ₽
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