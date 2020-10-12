Шесть минут до полуночи

Страна: Великобритания, 2020

Премьера: в РФ 15.10.2020

Режиссер: Энди Годдард

Актеры: Джеймс Д’Арси, Джуди Денч, Джим Бродбент, Карла Юри, Эдди Иззард, Найджел Линдсэй, Дэвид Скофилд, Кевин Элдон, Джо Боун, Мария-Виктория Драгуш

Жанр: драма

Продолжительноcть: 99 мин

Германия. Канун Второй мировой войны. Томас Миллер, учитель английского языка в Союзе немецких девушек, однажды высказывается против Адольфа Гитлера, после чего его обвиняют в убийстве и шпионаже. Директор школы мисс Роколл помогает Миллеру бежать.