Шесть минут до полуночи
Страна:
Великобритания, 2020
Премьера:
в РФ 15.10.2020
Режиссер:
Энди Годдард
Актеры:
Джеймс Д’Арси, Джуди Денч, Джим Бродбент, Карла Юри, Эдди Иззард, Найджел Линдсэй, Дэвид Скофилд, Кевин Элдон, Джо Боун, Мария-Виктория Драгуш
Жанр:
драма
Продолжительноcть:
99 мин
Германия. Канун Второй мировой войны. Томас Миллер, учитель английского языка в Союзе немецких девушек, однажды высказывается против Адольфа Гитлера, после чего его обвиняют в убийстве и шпионаже. Директор школы мисс Роколл помогает Миллеру бежать.
25 октября, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 1400-2000 ₽
18 октября - 4 ноября
₽ Билеты: 2150-2400 ₽
14 ноября, суббота 20:00
₽ Билеты: 1800-2500 ₽
20 декабря, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 1100-3300 ₽
12 декабря, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000-1800 ₽
17 октября, суббота 19:00
₽ Билеты: 1120-2000 ₽