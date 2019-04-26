Щенячий патруль и Нелла, отважная принцесса
Страна:
Канада, США, 2019
Премьера:
в РФ 02.05.2019
Режиссер:
Чарльз Е. Бастьен, Джили Долев
Актеры:
Жанр:
мультфильм, приключения, семейный
Продолжительноcть:
44 мин
Второй выпуск сборника состоит из двух серий по 22 минуты: 1. «Щенячий патруль»: Все дрожит, рушится и шатается в Бухте приключений! Городу требуется ремонт. Райдер поручает умельцу Роки командовать этой операцией суперпатруля. 2. «Нелла, отважная принцесса»: Болотный тролль Богнер решает позаимствовать замок-батут Неллы и вместе с ним уносит Клода, прыгающего внутри замка.
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