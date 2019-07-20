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Шаг вперед 6: Год танцев

Шаг вперед 6: Год танцев

Страна:
Китай, 2019
 
Премьера:
в РФ 25.07.2019
 
Режиссер:
Рон Юань
  
Актеры:
Хуан Цзинсин, Мэн Мэйци, Оводог, Джейд Чайновет, У Синь, Чжоу Исюань, Джанель Гинестра, Шон Лью, Джан Ю
  
Жанр:
музыкальный, мелодрама
  
Продолжительноcть:
100 мин
  
Бюджет:
$8 000 000,00
  

Новые движения. Новый этап. Новый баттл. Стань частью танцевальной вселенной, шагни навстречу приключениям месте с главными героями, которые отправляются в Китай. Ведь Пекин — главная столица новых побед. Парни и девушки из разных стран объединятся в одну семью, чтобы завоевать звание лучшего танцора планеты!

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