Шаг вперед 6: Год танцев
Страна:
Китай, 2019
Премьера:
в РФ 25.07.2019
Режиссер:
Рон Юань
Актеры:
Хуан Цзинсин, Мэн Мэйци, Оводог, Джейд Чайновет, У Синь, Чжоу Исюань, Джанель Гинестра, Шон Лью, Джан Ю
Жанр:
музыкальный, мелодрама
Продолжительноcть:
100 мин
Бюджет:
$8 000 000,00
Новые движения. Новый этап. Новый баттл. Стань частью танцевальной вселенной, шагни навстречу приключениям месте с главными героями, которые отправляются в Китай. Ведь Пекин — главная столица новых побед. Парни и девушки из разных стран объединятся в одну семью, чтобы завоевать звание лучшего танцора планеты!
1 августа, четверг
|00:10
|Киносити
Сегодня
|Киносити
|
10:40
19:25
Завтра
|Киносити
|
10:40
19:25
00:10
27 июля, суббота
|Киносити
|
10:40
19:25
00:10
28 июля, воскресенье
|Киносити
|
10:40
19:25
00:10
29 июля, понедельник
|Киносити
|
10:40
19:25
00:10
30 июля, вторник
|Киносити
|
10:40
19:25
00:10
31 июля, среда
|Киносити
|
10:40
19:25
00:10
1 августа, четверг
|Киносити
|
00:10