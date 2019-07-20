Шаг вперед 6: Год танцев

Страна: Китай, 2019

Премьера: в РФ 25.07.2019

Режиссер: Рон Юань

Актеры: Хуан Цзинсин, Мэн Мэйци, Оводог, Джейд Чайновет, У Синь, Чжоу Исюань, Джанель Гинестра, Шон Лью, Джан Ю

Жанр: музыкальный, мелодрама

Продолжительноcть: 100 мин

Бюджет: $8 000 000,00

Новые движения. Новый этап. Новый баттл. Стань частью танцевальной вселенной, шагни навстречу приключениям месте с главными героями, которые отправляются в Китай. Ведь Пекин — главная столица новых побед. Парни и девушки из разных стран объединятся в одну семью, чтобы завоевать звание лучшего танцора планеты!