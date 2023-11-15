Шаг к мечте: Раз и навсегда
Премьера:
16.11.2023
Режиссер:
Дон Ченпен
Актеры:
Хуан Бо, Ван Ибо, Лю Миньтао, Юэ Юньпэн, Сяо Шэньян, Чжан Цзысянь, Сун Цзуэр, Ван Фэйфэй, Чжан Хайюй, Е Инь
Жанр:
Трагикомедия
Продолжительноcть:
124 минуты
Молодой танцор Чэнь Шо несмотря на непростую жизнь следует за мечтой. Случай сводит его с Дин Лэем, тренером известной стрит-дэнс-команды «Восклицательный знак». Попав туда, Чэнь Шо быстро понимает, что путь к успеху не будет простым, ведь у тренера Дина на него свои планы. Поэтому у него остаются лишь танцпол, любовь и ритм, ведущие его к такой желанной победе.
Завтра
|
15:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
00:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18 ноября, суббота
|
20:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
00:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19 ноября, воскресенье
|
20:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
23:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
00:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20 ноября, понедельник
|
15:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21 ноября, вторник
|
15:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22 ноября, среда
|
15:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
15:25
20:00
18 ноября, суббота
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:30
00:25
19 ноября, воскресенье
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:00
23:40
00:25
20 ноября, понедельник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
15:25
20:00
21 ноября, вторник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
15:25
21:55
22 ноября, среда
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
15:25
22:05
4 октября - 22 ноября
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