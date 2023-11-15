Шаг к мечте: Раз и навсегда

Премьера: 16.11.2023

Режиссер: Дон Ченпен

Актеры: Хуан Бо, Ван Ибо, Лю Миньтао, Юэ Юньпэн, Сяо Шэньян, Чжан Цзысянь, Сун Цзуэр, Ван Фэйфэй, Чжан Хайюй, Е Инь

Жанр: Трагикомедия

Продолжительноcть: 124 минуты

Молодой танцор Чэнь Шо несмотря на непростую жизнь следует за мечтой. Случай сводит его с Дин Лэем, тренером известной стрит-дэнс-команды «Восклицательный знак». Попав туда, Чэнь Шо быстро понимает, что путь к успеху не будет простым, ведь у тренера Дина на него свои планы. Поэтому у него остаются лишь танцпол, любовь и ритм, ведущие его к такой желанной победе.