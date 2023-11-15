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Шаг к мечте: Раз и навсегда

Шаг к мечте: Раз и навсегда

Премьера:
16.11.2023
 
Режиссер:
Дон Ченпен
  
Актеры:
Хуан Бо, Ван Ибо, Лю Миньтао, Юэ Юньпэн, Сяо Шэньян, Чжан Цзысянь, Сун Цзуэр, Ван Фэйфэй, Чжан Хайюй, Е Инь
  
Жанр:
Трагикомедия
  
Продолжительноcть:
124 минуты
  

Молодой танцор Чэнь Шо несмотря на непростую жизнь следует за мечтой. Случай сводит его с Дин Лэем, тренером известной стрит-дэнс-команды «Восклицательный знак». Попав туда, Чэнь Шо быстро понимает, что путь к успеху не будет простым, ведь у тренера Дина на него свои планы. Поэтому у него остаются лишь танцпол, любовь и ритм, ведущие его к такой желанной победе.

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