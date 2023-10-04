Сестра, действуй!
Премьера:
05.10.2023
Режиссер:
Лоран Тирар
Актеры:
Валери Боннетон, Камилла Шаму, Клер Надо, Гилена Лонде, Луиза Малек, Сидсе Бабетт Кнудсен, Франсуа Морель, Жан-Мишель Лами, Клер Дюбюрк, Фабьенна Галула, Жюли Кене, Дарья Панченко, Анри Гибе
Жанр:
Комедия
Продолжительноcть:
87 минут
Пять отчаянных монахинь бросают себе вызов — выиграть в велогонке денежный приз для ремонта дома престарелых. Но есть одна проблема: никто из них не умеет ездить на велосипеде. «Сестра, действуй!» — ироничная и небанальная история о дружбе, конкуренции и целеустремленности в духе классических французских комедий.
7 октября, суббота
|
19:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
9 октября, понедельник
|
19:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
10 октября, вторник
|
18:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11 октября, среда
|
19:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
15:00
19:10
7 октября, суббота
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
19:10
9 октября, понедельник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
19:10
10 октября, вторник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
18:00
11 октября, среда
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
19:10
10 октября, вторник 00:00
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