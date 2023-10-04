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Сестра, действуй!

Сестра, действуй!

Премьера:
05.10.2023
 
Режиссер:
Лоран Тирар
  
Актеры:
Валери Боннетон, Камилла Шаму, Клер Надо, Гилена Лонде, Луиза Малек, Сидсе Бабетт Кнудсен, Франсуа Морель, Жан-Мишель Лами, Клер Дюбюрк, Фабьенна Галула, Жюли Кене, Дарья Панченко, Анри Гибе
  
Жанр:
Комедия
  
Продолжительноcть:
87 минут
  

Пять отчаянных монахинь бросают себе вызов — выиграть в велогонке денежный приз для ремонта дома престарелых. Но есть одна проблема: никто из них не умеет ездить на велосипеде. «Сестра, действуй!» — ироничная и небанальная история о дружбе, конкуренции и целеустремленности в духе классических французских комедий.

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