Премьера: 05.10.2023

Режиссер: Лоран Тирар

Актеры: Валери Боннетон, Камилла Шаму, Клер Надо, Гилена Лонде, Луиза Малек, Сидсе Бабетт Кнудсен, Франсуа Морель, Жан-Мишель Лами, Клер Дюбюрк, Фабьенна Галула, Жюли Кене, Дарья Панченко, Анри Гибе

Жанр: Комедия

Продолжительноcть: 87 минут

Пять отчаянных монахинь бросают себе вызов — выиграть в велогонке денежный приз для ремонта дома престарелых. Но есть одна проблема: никто из них не умеет ездить на велосипеде. «Сестра, действуй!» — ироничная и небанальная история о дружбе, конкуренции и целеустремленности в духе классических французских комедий.