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Русалка. Озеро мертвых

Русалка. Озеро мертвых

Страна:
Россия, 2018
 
Премьера:
в РФ 12.07.2018
 
Режиссер:
Святослав Подгаевский
  
Актеры:
Виктория Агалакова, Ефим Петрунин, Никита Еленев, Сесиль Плеже, Игорь Хрипунов, Софья Шидловская, Дарья Ярцева, Дмитрий Ярцев, Алла Артамонова, Эмиль Салес
  
Жанр:
ужасы, фэнтези
  
Продолжительноcть:
87 мин
  

Чтобы Вы делали, если бы узнали, что Ваш суженый в плену чар мистического существа? Главная героиня фильма готовится к предстоящей свадьбе и пока не знает, что ее возлюбленный встретил на берегу лесного озера странную юную девушку. После этой встречи с каждым днем ему становится все хуже и хуже. Оказывается, что именно так действуют чары русалок. Героиня вынуждена вступить в неравную схватку с мистической нежитью, ведь Русалка будет возвращаться за парнем снова и снова, пока не заберет его навсегда. Кто победит в борьбе за Любовь?

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