Русалка. Озеро мертвых
Страна:
Россия, 2018
Премьера:
в РФ 12.07.2018
Режиссер:
Святослав Подгаевский
Актеры:
Виктория Агалакова, Ефим Петрунин, Никита Еленев, Сесиль Плеже, Игорь Хрипунов, Софья Шидловская, Дарья Ярцева, Дмитрий Ярцев, Алла Артамонова, Эмиль Салес
Жанр:
ужасы, фэнтези
Продолжительноcть:
87 мин
Чтобы Вы делали, если бы узнали, что Ваш суженый в плену чар мистического существа? Главная героиня фильма готовится к предстоящей свадьбе и пока не знает, что ее возлюбленный встретил на берегу лесного озера странную юную девушку. После этой встречи с каждым днем ему становится все хуже и хуже. Оказывается, что именно так действуют чары русалок. Героиня вынуждена вступить в неравную схватку с мистической нежитью, ведь Русалка будет возвращаться за парнем снова и снова, пока не заберет его навсегда. Кто победит в борьбе за Любовь?
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19 июля, четверг
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11:50
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19:10
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16:00
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16:00
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19:20
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15:40
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16:00
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10:10
12:00
16:20
20:15
00:10
01:55
|Октябрь
|
19:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
15:40
19:50
22:50
00:45
|Союз (Алексин)
|
11:50
15:20
19:10
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15 июля, воскресенье
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16:00
21:25
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|
16:40
20:40
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16:00
19:40
21:20
23:00
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12:00
16:20
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00:10
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19:20
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15:40
19:50
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16 июля, понедельник
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12:00
16:20
20:15
00:10
|Октябрь
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19:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
15:40
19:50
22:50
|Союз (Алексин)
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11:50
15:20
19:10
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17 июля, вторник
|Азот (Новомосковск)
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21:25
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16:40
20:40
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10:10
12:00
16:20
20:15
00:10
|Октябрь
|
19:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
15:40
19:50
22:50
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|
11:50
15:20
19:10
23:30
18 июля, среда
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21:25
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16:40
20:40
22:20
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10:10
12:00
16:20
20:15
00:10
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15:40
19:50
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11:50
15:20
19:10
23:30
19 июля, четверг
|Киносити
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00:10