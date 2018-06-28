Русалка. Озеро мертвых

Страна: Россия, 2018

Премьера: в РФ 12.07.2018

Режиссер: Святослав Подгаевский

Актеры: Виктория Агалакова, Ефим Петрунин, Никита Еленев, Сесиль Плеже, Игорь Хрипунов, Софья Шидловская, Дарья Ярцева, Дмитрий Ярцев, Алла Артамонова, Эмиль Салес

Жанр: ужасы, фэнтези

Продолжительноcть: 87 мин

Чтобы Вы делали, если бы узнали, что Ваш суженый в плену чар мистического существа? Главная героиня фильма готовится к предстоящей свадьбе и пока не знает, что ее возлюбленный встретил на берегу лесного озера странную юную девушку. После этой встречи с каждым днем ему становится все хуже и хуже. Оказывается, что именно так действуют чары русалок. Героиня вынуждена вступить в неравную схватку с мистической нежитью, ведь Русалка будет возвращаться за парнем снова и снова, пока не заберет его навсегда. Кто победит в борьбе за Любовь?