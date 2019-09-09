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Птичий дозор

Птичий дозор

Страна:
Германия, 2019
 
Премьера:
в РФ 12.09.2019
 
Режиссер:
Кристиан Хаас, Андреа Блок
  
Актеры:
Уиллем Дефо, Кейт Уинслет, Джошуа Китон, Джули Натансон, Роб Полсен, Дэвид Шонесси, Фридрих Мюке, Ариф С. Кинчен, Кассандра Стин, Доминик Кун
  
Жанр:
детский, мультфильм, приключения, семейный
  
Продолжительноcть:
88 мин
  

Стриж Ману растет в семье чаек и изо всех сил пытается научиться плавать, ловить рыбу и летать так же, как и они. Но во время традиционного летнего состязания он понимает, что никогда не сможет стать чайкой. Раздосадованный Ману улетает из дома, где встречает новых друзей. Из-за этого портятся его отношения с родной стаей. Но тут в дело вмешивается случай. Ману, который вырос отважным как чайка и изобретательным как стриж, удается уберечь и чаек, и стрижей от надвигающейся опасности и стать героем в глазах и тех и других.

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