Птичий дозор

Страна: Германия, 2019

Премьера: в РФ 12.09.2019

Режиссер: Кристиан Хаас, Андреа Блок

Актеры: Уиллем Дефо, Кейт Уинслет, Джошуа Китон, Джули Натансон, Роб Полсен, Дэвид Шонесси, Фридрих Мюке, Ариф С. Кинчен, Кассандра Стин, Доминик Кун

Жанр: детский, мультфильм, приключения, семейный

Продолжительноcть: 88 мин

Стриж Ману растет в семье чаек и изо всех сил пытается научиться плавать, ловить рыбу и летать так же, как и они. Но во время традиционного летнего состязания он понимает, что никогда не сможет стать чайкой. Раздосадованный Ману улетает из дома, где встречает новых друзей. Из-за этого портятся его отношения с родной стаей. Но тут в дело вмешивается случай. Ману, который вырос отважным как чайка и изобретательным как стриж, удается уберечь и чаек, и стрижей от надвигающейся опасности и стать героем в глазах и тех и других.