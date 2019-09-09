Птичий дозор
Страна:
Германия, 2019
Премьера:
в РФ 12.09.2019
Режиссер:
Кристиан Хаас, Андреа Блок
Актеры:
Уиллем Дефо, Кейт Уинслет, Джошуа Китон, Джули Натансон, Роб Полсен, Дэвид Шонесси, Фридрих Мюке, Ариф С. Кинчен, Кассандра Стин, Доминик Кун
Жанр:
детский, мультфильм, приключения, семейный
Продолжительноcть:
88 мин
Стриж Ману растет в семье чаек и изо всех сил пытается научиться плавать, ловить рыбу и летать так же, как и они. Но во время традиционного летнего состязания он понимает, что никогда не сможет стать чайкой. Раздосадованный Ману улетает из дома, где встречает новых друзей. Из-за этого портятся его отношения с родной стаей. Но тут в дело вмешивается случай. Ману, который вырос отважным как чайка и изобретательным как стриж, удается уберечь и чаек, и стрижей от надвигающейся опасности и стать героем в глазах и тех и других.
Сегодня
|10:40
|Киносити
|11:50
|Алмаз Синема
|12:25
|Киносити
|14:15
|Киносити
|16:45
|Киносити
|18:30
|Киносити
Завтра
|10:40
|Киносити
|11:50
|Алмаз Синема
|12:25
|Киносити
|14:15
|Киносити
|16:45
|Киносити
|18:30
|Киносити
14 сентября, суббота
|10:40
|Киносити
|11:50
|Алмаз Синема
|12:25
|Киносити
|14:15
|Киносити
|16:45
|Киносити
|18:30
|Киносити
15 сентября, воскресенье
|10:40
|Киносити
|11:50
|Алмаз Синема
|12:25
|Киносити
|14:15
|Киносити
|16:45
|Киносити
|18:30
|Киносити
Сегодня
|Алмаз Синема
|
11:50
|Киносити
|
10:40
12:25
14:15
16:45
18:30
Завтра
|Алмаз Синема
|
11:50
|Киносити
|
10:40
12:25
14:15
16:45
18:30
14 сентября, суббота
|Алмаз Синема
|
11:50
|Киносити
|
10:40
12:25
14:15
16:45
18:30
15 сентября, воскресенье
|Алмаз Синема
|
11:50
|Киносити
|
10:40
12:25
14:15
16:45
18:30
16 сентября, понедельник
|Киносити
|
10:40
12:25
14:15
16:45
18:30
17 сентября, вторник
|Киносити
|
10:40
12:25
14:15
16:45
18:30
18 сентября, среда
|Киносити
|
10:40
12:25
14:15
16:45
18:30