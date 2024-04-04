Премьера: 04.04.2024

Режиссер: Бертран Бонелло

Актеры: Леа Сейду, Джордж МакКей, Даша Некрасова, Жюлия Фор, Гуслаги Маланда, Тиффани Хофстеттер, Лукас Ионеско, Мартин Скали, Лотти Андерсен, Жизель Хендеркотт

Жанр: Фантастика, Мелодрама

Продолжительноcть: 145 минут

В будущем человечество нашло способ, как избавиться от ненужных эмоций. Решившись на очистку ДНК, Габриэль начинает путешествие по своим прошлым жизням, в каждой из которых встречает Луи. Она ощущает мгновенное взаимное притяжение, но ее преследует предчувствие, что произойдет нечто страшное.