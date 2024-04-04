Предчувствие
Премьера:
04.04.2024
Режиссер:
Бертран Бонелло
Актеры:
Леа Сейду, Джордж МакКей, Даша Некрасова, Жюлия Фор, Гуслаги Маланда, Тиффани Хофстеттер, Лукас Ионеско, Мартин Скали, Лотти Андерсен, Жизель Хендеркотт
Жанр:
Фантастика, Мелодрама
Продолжительноcть:
145 минут
В будущем человечество нашло способ, как избавиться от ненужных эмоций. Решившись на очистку ДНК, Габриэль начинает путешествие по своим прошлым жизням, в каждой из которых встречает Луи. Она ощущает мгновенное взаимное притяжение, но ее преследует предчувствие, что произойдет нечто страшное.
Сегодня
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21:10
|Люксор Тула
Завтра
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21:10
|Люксор Тула
6 апреля, суббота
|
21:10
|Люксор Тула
7 апреля, воскресенье
|
21:10
|Люксор Тула
Сегодня
|Люксор Тула
|
21:10
Завтра
|Люксор Тула
|
21:10
6 апреля, суббота
|Люксор Тула
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21:10
7 апреля, воскресенье
|Люксор Тула
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21:10
9 апреля, вторник 00:00
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