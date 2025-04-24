Последний экзорцист
Премьера:
24.04.2025
Режиссер:
Майкл Питерсон
Актеры:
Марк О'Брайен, Жаклин Байерс, Шон Джонстон, Джош Круддас, Барб Митчелл, Эдриан Хаф, Алексис МакКенна, Дэвид Хейсом, Дэвид Фихан, София Скейтс, Эмили Джеймс, Кара Асеведо
Жанр:
Ужасы
Продолжительноcть:
87 минут
Возрастные ограничения:
18+
По заданию Ватикана отец Мейсон возвращается в родные края для расследования необычного случая. Он должен выяснить причину гибели семи экзорцистов за последнее время и сразиться с могущественным демоном, который вселился во воскресшего непонятным образом отца священника, умершего много лет назад. В схватке со злом Мейсону пытается помочь его первая любовь, а теперь психолог Танис, собирающая информацию о загадочном воскрешении.
Завтра
|
20:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:00
|Люксор Тула
|
23:50
|Алмаз Синема
|
00:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
26 апреля, суббота
|
20:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:00
|Люксор Тула
|
23:50
|Алмаз Синема
|
00:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
27 апреля, воскресенье
|
20:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:00
|Люксор Тула
|
23:50
|Алмаз Синема
|
00:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
28 апреля, понедельник
|
20:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
23:50
|Алмаз Синема
29 апреля, вторник
|
20:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
23:50
|Алмаз Синема
30 апреля, среда
|
20:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
23:50
|Алмаз Синема
1 мая, четверг
|
00:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
26 апреля, суббота
|Алмаз Синема
|
23:50
|Люксор Тула
|
22:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:15
00:25
27 апреля, воскресенье
|Алмаз Синема
|
23:50
|Люксор Тула
|
22:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:10
00:25
28 апреля, понедельник
|Алмаз Синема
|
23:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:10
29 апреля, вторник
|Алмаз Синема
|
23:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:10
30 апреля, среда
|Алмаз Синема
|
23:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:10
1 мая, четверг
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
00:25
27 апреля, воскресенье 00:00
24 - 30 апреля
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