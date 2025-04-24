Последний экзорцист

Премьера: 24.04.2025

Режиссер: Майкл Питерсон

Актеры: Марк О'Брайен, Жаклин Байерс, Шон Джонстон, Джош Круддас, Барб Митчелл, Эдриан Хаф, Алексис МакКенна, Дэвид Хейсом, Дэвид Фихан, София Скейтс, Эмили Джеймс, Кара Асеведо

Жанр: Ужасы

Продолжительноcть: 87 минут

Возрастные ограничения: 18+

По заданию Ватикана отец Мейсон возвращается в родные края для расследования необычного случая. Он должен выяснить причину гибели семи экзорцистов за последнее время и сразиться с могущественным демоном, который вселился во воскресшего непонятным образом отца священника, умершего много лет назад. В схватке со злом Мейсону пытается помочь его первая любовь, а теперь психолог Танис, собирающая информацию о загадочном воскрешении.