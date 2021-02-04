Пончары. Глобальное закругление

Страна: США, 2021

Премьера: в РФ 11.02.2021

Режиссер: Дэвид Силверман, Рэймонд С. Перси

Актеры: Адам Дивайн, Рэйчел Блум, Кен Жонг, Зази Битц, Джим Джефферис, Кэтрин О’Хара, Регги Уоттс, Алекс Борштейн, Джулия Чан, Стив Аоки

Жанр: мультфильм, приключения, комедия, детский, семейный

Пончары — милые, уморительные создания. Круглые как пончики и пушистые как хомячки. Но когда двух из них вдруг затягивает петля времени, выясняется, что в будущем пончары — музейные экспонаты наряду с динозаврами. Нужно срочно изменить ход истории. и для этого они прокатятся по всем эпохам. Им всё в новинку и всё нипочём: хоть пещерные люди, хоть квадрокоптеры… А значит, впереди округлительные приключения!