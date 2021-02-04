Пончары. Глобальное закругление
Страна:
США, 2021
Премьера:
в РФ 11.02.2021
Режиссер:
Дэвид Силверман, Рэймонд С. Перси
Актеры:
Адам Дивайн, Рэйчел Блум, Кен Жонг, Зази Битц, Джим Джефферис, Кэтрин О’Хара, Регги Уоттс, Алекс Борштейн, Джулия Чан, Стив Аоки
Жанр:
мультфильм, приключения, комедия, детский, семейный
Пончары — милые, уморительные создания. Круглые как пончики и пушистые как хомячки. Но когда двух из них вдруг затягивает петля времени, выясняется, что в будущем пончары — музейные экспонаты наряду с динозаврами. Нужно срочно изменить ход истории. и для этого они прокатятся по всем эпохам. Им всё в новинку и всё нипочём: хоть пещерные люди, хоть квадрокоптеры… А значит, впереди округлительные приключения!
Сегодня
|10:20
|Синема Стар
|12:20
|Синема Стар
Завтра
|10:20
|Синема Стар
|12:20
|Синема Стар
13 февраля, суббота
|10:20
|Синема Стар
|12:20
|Синема Стар
14 февраля, воскресенье
|10:20
|Синема Стар
|12:20
|Синема Стар
15 февраля, понедельник
|10:20
|Синема Стар
|12:20
|Синема Стар
16 февраля, вторник
|10:20
|Синема Стар
|12:20
|Синема Стар
17 февраля, среда
|10:20
|Синема Стар
|12:20
|Синема Стар
Сегодня
|Синема Стар
|
10:20
12:20
Завтра
|Синема Стар
|
10:20
12:20
13 февраля, суббота
|Синема Стар
|
10:20
12:20
14 февраля, воскресенье
|Синема Стар
|
10:20
12:20
15 февраля, понедельник
|Синема Стар
|
10:20
12:20
16 февраля, вторник
|Синема Стар
|
10:20
12:20
17 февраля, среда
|Синема Стар
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10:20
12:20
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₽ Билеты: 600 ₽
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₽ Билеты: 1000 ₽