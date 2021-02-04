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Пончары. Глобальное закругление

Пончары. Глобальное закругление

Страна:
США, 2021
 
Премьера:
в РФ 11.02.2021
 
Режиссер:
Дэвид Силверман, Рэймонд С. Перси
  
Актеры:
Адам Дивайн, Рэйчел Блум, Кен Жонг, Зази Битц, Джим Джефферис, Кэтрин О’Хара, Регги Уоттс, Алекс Борштейн, Джулия Чан, Стив Аоки
  
Жанр:
мультфильм, приключения, комедия, детский, семейный
  

Пончары — милые, уморительные создания. Круглые как пончики и пушистые как хомячки. Но когда двух из них вдруг затягивает петля времени, выясняется, что в будущем пончары — музейные экспонаты наряду с динозаврами. Нужно срочно изменить ход истории. и для этого они прокатятся по всем эпохам. Им всё в новинку и всё нипочём: хоть пещерные люди, хоть квадрокоптеры… А значит, впереди округлительные приключения!

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Сегодня
10:20 Синема Стар
12:20 Синема Стар
Завтра
10:20 Синема Стар
12:20 Синема Стар
13 февраля, суббота
10:20 Синема Стар
12:20 Синема Стар
14 февраля, воскресенье
10:20 Синема Стар
12:20 Синема Стар
15 февраля, понедельник
10:20 Синема Стар
12:20 Синема Стар
16 февраля, вторник
10:20 Синема Стар
12:20 Синема Стар
17 февраля, среда
10:20 Синема Стар
12:20 Синема Стар
Расписание на все дни
0
Касса
Labov SKY Jam
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20 марта, суббота 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 600 ₽
Пешая экскурсия вокруг Кремля с мастер-классом «Филимоновская игрушка» – «Вдоль по Пятницкой»
14 февраля - 30 мая
Центр приема гостей Тульской области
Биртман
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12 марта, пятница 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 1000 ₽
Блондинка КсЮ
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5 марта, пятница 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500 ₽
Маленький неоновый принц
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24 апреля, суббота 17:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 500-1000 ₽
Дора
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12 февраля, пятница 18:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1000 ₽
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