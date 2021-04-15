Поколение Вояджер

Страна: США, Чехия, Румыния, Великобритания, 2020

Премьера: в РФ 22.04.2021

Режиссер: Нил Бёргер

Актеры: Колин Фаррелл, Тай Шеридан, Айзек Хемпстед-Райт, Лили-Роуз Депп, Вивеик Калра, Финн Уайтхед, Стефен Раннациси, Арчи Рено, Мэдисон Ху

Жанр: фантастика, триллер, приключения

Продолжительноcть: 108 мин

Они были рождены для этой миссии. Высокоинтеллектуальные и бесстрастные. Они должны спасти человечество, продолжив жизнь на далекой планете. Но вскоре команда открывает секрет экспедиции: средство защиты — это средство контроля. Когда контроль ослабевает, на свободу вырываются чувства и желания, а вместе с ними их темная сторона — страх и жажда власти. И уже неизвестно, какой враг страшнее — тот, что в глубине космоса, или тот, что внутри.