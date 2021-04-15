Поколение Вояджер
Страна:
США, Чехия, Румыния, Великобритания, 2020
Премьера:
в РФ 22.04.2021
Режиссер:
Нил Бёргер
Актеры:
Колин Фаррелл, Тай Шеридан, Айзек Хемпстед-Райт, Лили-Роуз Депп, Вивеик Калра, Финн Уайтхед, Стефен Раннациси, Арчи Рено, Мэдисон Ху
Жанр:
фантастика, триллер, приключения
Продолжительноcть:
108 мин
Они были рождены для этой миссии. Высокоинтеллектуальные и бесстрастные. Они должны спасти человечество, продолжив жизнь на далекой планете. Но вскоре команда открывает секрет экспедиции: средство защиты — это средство контроля. Когда контроль ослабевает, на свободу вырываются чувства и желания, а вместе с ними их темная сторона — страх и жажда власти. И уже неизвестно, какой враг страшнее — тот, что в глубине космоса, или тот, что внутри.
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10:45
19:40
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24 апреля, суббота
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2 мая, воскресенье 14:00
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30 апреля, пятница 20:00
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15 мая, суббота 19:00
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29 апреля, четверг 19:00
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