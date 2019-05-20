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Плейбой под прикрытием

Плейбой под прикрытием

Страна:
Франция, 2018
 
Премьера:
в РФ 23.05.2019
 
Режиссер:
Филипп Лашо
  
Актеры:
Филипп Лашо, Элоди Фонтан, Памела Андерсон, Жюльен Аррути, Тарек Будали, Дидье Бурдон, Жерар Жюньо, Шанталь Ладезу
  
Жанр:
боевик, комедия
  
Продолжительноcть:
91 мин
  

 

Частный детектив, известный как городской охотник и ловелас по совместительству, получает на руки запутанное дело. По просьбе своей эффектной и неприступной напарницы сыщик соглашается взяться за работу. Теперь плейбою под прикрытием предстоит дислоцироваться в Монако — на территорию больших денег и красивых женщин...

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