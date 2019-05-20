Плейбой под прикрытием

Страна: Франция, 2018

Премьера: в РФ 23.05.2019

Режиссер: Филипп Лашо

Актеры: Филипп Лашо, Элоди Фонтан, Памела Андерсон, Жюльен Аррути, Тарек Будали, Дидье Бурдон, Жерар Жюньо, Шанталь Ладезу

Жанр: боевик, комедия

Продолжительноcть: 91 мин

Частный детектив, известный как городской охотник и ловелас по совместительству, получает на руки запутанное дело. По просьбе своей эффектной и неприступной напарницы сыщик соглашается взяться за работу. Теперь плейбою под прикрытием предстоит дислоцироваться в Монако — на территорию больших денег и красивых женщин...