Плейбой под прикрытием
Страна:
Франция, 2018
Премьера:
в РФ 23.05.2019
Режиссер:
Филипп Лашо
Актеры:
Филипп Лашо, Элоди Фонтан, Памела Андерсон, Жюльен Аррути, Тарек Будали, Дидье Бурдон, Жерар Жюньо, Шанталь Ладезу
Жанр:
боевик, комедия
Продолжительноcть:
91 мин
Частный детектив, известный как городской охотник и ловелас по совместительству, получает на руки запутанное дело. По просьбе своей эффектной и неприступной напарницы сыщик соглашается взяться за работу. Теперь плейбою под прикрытием предстоит дислоцироваться в Монако — на территорию больших денег и красивых женщин...
Сегодня
|13:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|20:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|20:20
|Союз (Алексин)
Завтра
|13:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|20:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|20:20
|Союз (Алексин)
26 мая, воскресенье
|13:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|20:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|20:20
|Союз (Алексин)
27 мая, понедельник
|13:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|20:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|20:20
|Союз (Алексин)
28 мая, вторник
|13:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|20:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|20:20
|Союз (Алексин)
29 мая, среда
|13:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|20:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|20:20
|Союз (Алексин)
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
13:45
20:15
|Союз (Алексин)
|
20:20
Завтра
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
13:45
20:15
|Союз (Алексин)
|
20:20
26 мая, воскресенье
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
13:45
20:15
|Союз (Алексин)
|
20:20
27 мая, понедельник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
13:45
20:15
|Союз (Алексин)
|
20:20
28 мая, вторник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
13:45
20:15
|Союз (Алексин)
|
20:20
29 мая, среда
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
13:45
20:15
|Союз (Алексин)
|
20:20