афиша
афиша
Регистрация
Первый встречный

Первый встречный

Страна:
США, 2022
 
Премьера:
в РФ 10.02.2022
 
Режиссер:
Кэт Койро
  
Актеры:
Оуэн Уилсон, Дженнифер Лопес, Джон Брэдли, Сара Силверман, Джимми Фэллон, Хлоя Коулмэн, Уткарш Амбудкар, Мишель Бюто, Брэйди Нун, Малума
  
Жанр:
комедия, мелодрама, музыкальный
  
Продолжительноcть:
112 мин
  

Поп-дива Кэт Вальдез и ее жених Бастиан ? самая обсуждаемая пара года, миллионы людей следят за каждым их шагом в прямом эфире. Но за секунду до того, как связать себя узами брака с любимым на глазах у толпы фанатов, Кэт узнает, что он ей изменил. Пока весь её мир рушится, Кэт встречается взглядами с незнакомцем, простым учителем математики, случайно попавшим на концерт, и принимает самое безумное решение ? выйти замуж за него. Сможет ли первый встречный стать главным человеком в её жизни?

0
Касса
Летная Школа
Купить билет
23 февраля, среда 20:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500-800 ₽
ATL
Купить билет
13 марта, воскресенье 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1300 ₽
Марко Поло
Купить билет
12 марта, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 800 ₽
Чемпионат и первенство Тульской области по сценическим видам хореографии
Купить билет
20 февраля, воскресенье 09:00
Дворец культуры, ОАО Туламашзавод
 ₽  Билеты: 350 ₽
LASCALA
Купить билет
10 апреля, воскресенье 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1000 ₽
Анна Каренина
Купить билет
15 марта, вторник 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 800-1300 ₽
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2022 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.