Первый встречный
Страна:
США, 2022
Премьера:
в РФ 10.02.2022
Режиссер:
Кэт Койро
Актеры:
Оуэн Уилсон, Дженнифер Лопес, Джон Брэдли, Сара Силверман, Джимми Фэллон, Хлоя Коулмэн, Уткарш Амбудкар, Мишель Бюто, Брэйди Нун, Малума
Жанр:
комедия, мелодрама, музыкальный
Продолжительноcть:
112 мин
Поп-дива Кэт Вальдез и ее жених Бастиан ? самая обсуждаемая пара года, миллионы людей следят за каждым их шагом в прямом эфире. Но за секунду до того, как связать себя узами брака с любимым на глазах у толпы фанатов, Кэт узнает, что он ей изменил. Пока весь её мир рушится, Кэт встречается взглядами с незнакомцем, простым учителем математики, случайно попавшим на концерт, и принимает самое безумное решение ? выйти замуж за него. Сможет ли первый встречный стать главным человеком в её жизни?
Сегодня
|18:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
18:40
23 февраля, среда 20:00
₽ Билеты: 500-800 ₽
13 марта, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 1300 ₽
12 марта, суббота 19:00
₽ Билеты: 800 ₽
20 февраля, воскресенье 09:00
₽ Билеты: 350 ₽
10 апреля, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 1000 ₽
15 марта, вторник 19:00
₽ Билеты: 800-1300 ₽