Страна: США, 2022

Премьера: в РФ 10.02.2022

Режиссер: Кэт Койро

Актеры: Оуэн Уилсон, Дженнифер Лопес, Джон Брэдли, Сара Силверман, Джимми Фэллон, Хлоя Коулмэн, Уткарш Амбудкар, Мишель Бюто, Брэйди Нун, Малума

Жанр: комедия, мелодрама, музыкальный

Продолжительноcть: 112 мин

Поп-дива Кэт Вальдез и ее жених Бастиан ? самая обсуждаемая пара года, миллионы людей следят за каждым их шагом в прямом эфире. Но за секунду до того, как связать себя узами брака с любимым на глазах у толпы фанатов, Кэт узнает, что он ей изменил. Пока весь её мир рушится, Кэт встречается взглядами с незнакомцем, простым учителем математики, случайно попавшим на концерт, и принимает самое безумное решение ? выйти замуж за него. Сможет ли первый встречный стать главным человеком в её жизни?