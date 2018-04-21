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Папа-мама Гусь

Папа-мама Гусь

Страна:
Китай, США, 2018
 
Премьера:
в РФ 01.05.2018
 
Режиссер:
Крис Дженкинс
  
Актеры:
Джим Гэффиган, Зендея, Лэнс Лим, Грег Прупс, Наташа Леджеро, Дидрих Бадер, Регги Уоттс, Карл Райнер, Стивен Фрай, Крэйг Фергюсон
  
Жанр:
мультфильм, семейный
  
Продолжительноcть:
91 мин
  

 

Пэм — веселый и самовлюбленный неудачник, который постоянно попадает в нелепые ситуации и подвергает свою родню опасности. Ему всегда удавалось избежать наказания, но не в этот раз…. Из-за полученной травмы крыла, неудачливый эгоист упал на землю, где не сумел благополучно приземлиться. Рухнув вниз, он чуть было не задавил двух маленьких утят. Несмотря на свой скверный и несерьезный характер, Пэм проявил заботу о малышах. У гуся созрел план — отправиться в дорогу с птенцами пешком. Им предстоит преодолеть множество километров, где их ждет масса приключений и испытаний.

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10:10 Киносити
10:15 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:25 3D Азот (Новомосковск)
12:05 Киносити
12:15 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:00 Киносити
15:15 Алмаз Синема
15:55 Киносити
16:25 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:45 Азот (Новомосковск)
18:30 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
10:10 Киносити
10:15 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:25 3D Азот (Новомосковск)
12:05 Киносити
12:15 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:00 Киносити
15:15 Алмаз Синема
15:55 Киносити
16:25 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:45 Азот (Новомосковск)
18:30 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
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14:55 Киносити
16:50 Киносити
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5 мая, суббота
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6 мая, воскресенье
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