Папа-мама Гусь
Страна:
Китай, США, 2018
Премьера:
в РФ 01.05.2018
Режиссер:
Крис Дженкинс
Актеры:
Джим Гэффиган, Зендея, Лэнс Лим, Грег Прупс, Наташа Леджеро, Дидрих Бадер, Регги Уоттс, Карл Райнер, Стивен Фрай, Крэйг Фергюсон
Жанр:
мультфильм, семейный
Продолжительноcть:
91 мин
Пэм — веселый и самовлюбленный неудачник, который постоянно попадает в нелепые ситуации и подвергает свою родню опасности. Ему всегда удавалось избежать наказания, но не в этот раз…. Из-за полученной травмы крыла, неудачливый эгоист упал на землю, где не сумел благополучно приземлиться. Рухнув вниз, он чуть было не задавил двух маленьких утят. Несмотря на свой скверный и несерьезный характер, Пэм проявил заботу о малышах. У гуся созрел план — отправиться в дорогу с птенцами пешком. Им предстоит преодолеть множество километров, где их ждет масса приключений и испытаний.
Сегодня
|10:10
|Киносити
|10:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|11:25 3D
|Азот (Новомосковск)
|12:05
|Киносити
|12:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|14:00
|Киносити
|15:15
|Алмаз Синема
|15:55
|Киносити
|16:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|16:45
|Азот (Новомосковск)
|18:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
|10:10
|Киносити
|10:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|11:25 3D
|Азот (Новомосковск)
|12:05
|Киносити
|12:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|14:00
|Киносити
|15:15
|Алмаз Синема
|15:55
|Киносити
|16:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|16:45
|Азот (Новомосковск)
|18:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
3 мая, четверг
|10:00
|Алмаз Синема
|10:10
|Киносити
|10:30
|Киносити
|12:25
|Киносити
|13:00
|Киносити
|14:55
|Киносити
|16:50
|Киносити
|18:30
|Киносити
|20:25
|Киносити
4 мая, пятница
|10:00
|Алмаз Синема
|10:10
|Киносити
|10:30
|Киносити
|12:25
|Киносити
|13:00
|Киносити
|14:55
|Киносити
|16:50
|Киносити
|18:30
|Киносити
|20:25
|Киносити
5 мая, суббота
|10:00
|Алмаз Синема
|10:10
|Киносити
|10:30
|Киносити
|12:25
|Киносити
|13:00
|Киносити
|14:55
|Киносити
|16:50
|Киносити
|18:30
|Киносити
|20:25
|Киносити
6 мая, воскресенье
|10:00
|Алмаз Синема
|10:10
|Киносити
|10:30
|Киносити
|12:25
|Киносити
|13:00
|Киносити
|14:55
|Киносити
|16:50
|Киносити
|18:30
|Киносити
|20:25
|Киносити
7 мая, понедельник
|10:00
|Алмаз Синема
|10:10
|Киносити
|10:30
|Киносити
|12:25
|Киносити
|13:00
|Киносити
|14:55
|Киносити
|16:50
|Киносити
|18:30
|Киносити
|20:25
|Киносити
8 мая, вторник
|10:00
|Алмаз Синема
|10:10
|Киносити
|10:30
|Киносити
|12:25
|Киносити
|13:00
|Киносити
|14:55
|Киносити
|16:50
|Киносити
|18:30
|Киносити
|20:25
|Киносити
Сегодня
|Азот (Новомосковск)
|
3D 11:25
16:45
|Алмаз Синема
|
15:15
|Киносити
|
10:10
12:05
14:00
15:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:15
12:15
16:25
18:30
Завтра
|Азот (Новомосковск)
|
3D 11:25
16:45
|Алмаз Синема
|
15:15
|Киносити
|
10:10
12:05
14:00
15:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:15
12:15
16:25
18:30
3 мая, четверг
|Алмаз Синема
|
10:00
|Киносити
|
10:10
10:30
12:25
13:00
14:55
16:50
18:30
20:25
4 мая, пятница
|Алмаз Синема
|
10:00
|Киносити
|
10:10
10:30
12:25
13:00
14:55
16:50
18:30
20:25
5 мая, суббота
|Алмаз Синема
|
10:00
|Киносити
|
10:10
10:30
12:25
13:00
14:55
16:50
18:30
20:25
6 мая, воскресенье
|Алмаз Синема
|
10:00
|Киносити
|
10:10
10:30
12:25
13:00
14:55
16:50
18:30
20:25
7 мая, понедельник
|Алмаз Синема
|
10:00
|Киносити
|
10:10
10:30
12:25
13:00
14:55
16:50
18:30
20:25
8 мая, вторник
|Алмаз Синема
|
10:00
|Киносити
|
10:10
10:30
12:25
13:00
14:55
16:50
18:30
20:25