Отель Мумбаи: Противостояние
Страна:
США, Австралия, 2018
Премьера:
в РФ 09.05.2019
Режиссер:
Энтони Марас
Актеры:
Дев Патель, Амандип Сингх, Сухаил Найар, Манодж Мера, Динеш Кумар, Наташа Лю Бордиццо, Назанин Бониади, Джейсон Айзекс, Арми Хаммер
Жанр:
триллер, драма
Продолжительноcть:
123 мин
Трагедия в Мумбаи, произошедшая в 2008 году. Группа террористов совершает несколько терактов и держит в страхе весь город. Экстремальная ситуация проявляет, кто есть кто на самом деле. Это рассказ о простых людях, которые оказались в тяжелых условиях, когда только самые высокие человеческие качества помогают выжить.
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