Отель Мумбаи: Противостояние

Страна: США, Австралия, 2018

Премьера: в РФ 09.05.2019

Режиссер: Энтони Марас

Актеры: Дев Патель, Амандип Сингх, Сухаил Найар, Манодж Мера, Динеш Кумар, Наташа Лю Бордиццо, Назанин Бониади, Джейсон Айзекс, Арми Хаммер

Жанр: триллер, драма

Продолжительноcть: 123 мин

Трагедия в Мумбаи, произошедшая в 2008 году. Группа террористов совершает несколько терактов и держит в страхе весь город. Экстремальная ситуация проявляет, кто есть кто на самом деле. Это рассказ о простых людях, которые оказались в тяжелых условиях, когда только самые высокие человеческие качества помогают выжить.