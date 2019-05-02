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Отель Мумбаи: Противостояние

Отель Мумбаи: Противостояние

Страна:
США, Австралия, 2018
 
Премьера:
в РФ 09.05.2019
 
Режиссер:
Энтони Марас
  
Актеры:
Дев Патель, Амандип Сингх, Сухаил Найар, Манодж Мера, Динеш Кумар, Наташа Лю Бордиццо, Назанин Бониади, Джейсон Айзекс, Арми Хаммер
  
Жанр:
триллер, драма
  
Продолжительноcть:
123 мин
  

Трагедия в Мумбаи, произошедшая в 2008 году. Группа террористов совершает несколько терактов и держит в страхе весь город. Экстремальная ситуация проявляет, кто есть кто на самом деле. Это рассказ о простых людях, которые оказались в тяжелых условиях, когда только самые высокие человеческие качества помогают выжить.

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