От винта 2
Страна:
Парагвай, Россия, 2019
Премьера:
в РФ 15.04.2021
Режиссер:
Ваге Саргсян
Актеры:
Жанр:
детектив, детский, мультфильм, приключения, семейный
Продолжительноcть:
85 мин
Новые приключения самолета-истребителя по кличке Витязь. После событий первой части прошло 20 лет. Новенькие электролеты пришли на смену старой дизельной технике. Истребитель Витязь списан в запас и неплохо справляется с ролью недовольного пенсионера. Но неожиданно размеренную жизнь города нарушает вторжение пришельцев. Витязь неожиданно для себя вновь оказывается в строю, ведь только он может победить инопланетян. И тогда герой собирает команду старых друзей, которым придется стряхнуть с себя ржавчину, смазать механизмы и принять бой.
Сегодня
|10:00
|Алмаз Синема
|10:20
|Синема Стар
|10:25
|Киносити
|13:45
|Алмаз Синема
|15:05
|Киносити
Завтра
|10:00
|Алмаз Синема
|10:20
|Синема Стар
|10:25
|Киносити
|13:45
|Алмаз Синема
|15:05
|Киносити
17 апреля, суббота
|10:00
|Алмаз Синема
|10:20
|Синема Стар
|10:25
|Киносити
|13:45
|Алмаз Синема
|15:05
|Киносити
18 апреля, воскресенье
|10:00
|Алмаз Синема
|10:20
|Синема Стар
|10:25
|Киносити
|13:45
|Алмаз Синема
|15:05
|Киносити
19 апреля, понедельник
|10:20
|Синема Стар
|10:25
|Киносити
|15:05
|Киносити
20 апреля, вторник
|10:20
|Синема Стар
|10:25
|Киносити
|15:05
|Киносити
21 апреля, среда
|10:20
|Синема Стар
|10:25
|Киносити
|15:05
|Киносити
Сегодня
|Алмаз Синема
|
10:00
13:45
|Киносити
|
10:25
15:05
|Синема Стар
|
10:20
Завтра
|Алмаз Синема
|
10:00
13:45
|Киносити
|
10:25
15:05
|Синема Стар
|
10:20
17 апреля, суббота
|Алмаз Синема
|
10:00
13:45
|Киносити
|
10:25
15:05
|Синема Стар
|
10:20
18 апреля, воскресенье
|Алмаз Синема
|
10:00
13:45
|Киносити
|
10:25
15:05
|Синема Стар
|
10:20
19 апреля, понедельник
|Киносити
|
10:25
15:05
|Синема Стар
|
10:20
20 апреля, вторник
|Киносити
|
10:25
15:05
|Синема Стар
|
10:20
21 апреля, среда
|Киносити
|
10:25
15:05
|Синема Стар
|
10:20
24 апреля, суббота 17:00
₽ Билеты: 500-1000 ₽
16 апреля, пятница 23:00
₽ Билеты: 777-1111 ₽
1 мая, суббота 09:00
₽ Билеты: 2150-2400 ₽
2 мая, воскресенье 14:00
₽ Билеты: 750-850 ₽
17 апреля - 29 мая
23 апреля, пятница 20:00
₽ Билеты: 333-555 ₽