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От винта 2

От винта 2

Страна:
Парагвай, Россия, 2019
 
Премьера:
в РФ 15.04.2021
 
Режиссер:
Ваге Саргсян
  
Актеры:
  
Жанр:
детектив, детский, мультфильм, приключения, семейный
  
Продолжительноcть:
85 мин
  

Новые приключения самолета-истребителя по кличке Витязь. После событий первой части прошло 20 лет. Новенькие электролеты пришли на смену старой дизельной технике. Истребитель Витязь списан в запас и неплохо справляется с ролью недовольного пенсионера. Но неожиданно размеренную жизнь города нарушает вторжение пришельцев. Витязь неожиданно для себя вновь оказывается в строю, ведь только он может победить инопланетян. И тогда герой собирает команду старых друзей, которым придется стряхнуть с себя ржавчину, смазать механизмы и принять бой.

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 ₽  Билеты: 500-1000 ₽
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 ₽  Билеты: 777-1111 ₽
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 ₽  Билеты: 333-555 ₽
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