От винта 2

Страна: Парагвай, Россия, 2019

Премьера: в РФ 15.04.2021

Режиссер: Ваге Саргсян

Актеры:

Жанр: детектив, детский, мультфильм, приключения, семейный

Продолжительноcть: 85 мин

Новые приключения самолета-истребителя по кличке Витязь. После событий первой части прошло 20 лет. Новенькие электролеты пришли на смену старой дизельной технике. Истребитель Витязь списан в запас и неплохо справляется с ролью недовольного пенсионера. Но неожиданно размеренную жизнь города нарушает вторжение пришельцев. Витязь неожиданно для себя вновь оказывается в строю, ведь только он может победить инопланетян. И тогда герой собирает команду старых друзей, которым придется стряхнуть с себя ржавчину, смазать механизмы и принять бой.