Опасный соблазн
Страна:
США, 2020
Премьера:
в РФ 11.02.2021
Режиссер:
Деон Тейлор
Актеры:
Майкл Или, Майк Колтер, Кали Хоук, Сэм Дэйли, Джеффри Оуэнс, Дамарис Льюис, Тайрин Тернер, Дэвид Хофлин, Джулиана Дональд, Хилари Суонк
Жанр:
триллер, детектив
Продолжительноcть:
102 мин
Рейтинг Кинопоиска:
5,25
Идеальная жизнь успешного спортивного агента летит к чертям, когда загадочная девушка-детектив впутывает его в опасное расследование убийства. Одна страстная ночь с ней меняет его жизнь навсегда.
Сегодня
|21:50
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Завтра
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13 февраля, суббота
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14 февраля, воскресенье
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Сегодня
|Алмаз Синема
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21:50
Завтра
|Алмаз Синема
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13 февраля, суббота
|Алмаз Синема
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14 февраля, воскресенье
|Алмаз Синема
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27 марта, суббота 19:00
₽ Билеты: 2100-2500 ₽
29 марта, понедельник 19:00
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28 апреля, среда 19:00
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25 февраля, четверг 19:00
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13 марта, суббота 19:00
₽ Билеты: 2200-2800 ₽
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₽ Билеты: 1800-3000 ₽