Опасный соблазн

Страна: США, 2020

Премьера: в РФ 11.02.2021

Режиссер: Деон Тейлор

Актеры: Майкл Или, Майк Колтер, Кали Хоук, Сэм Дэйли, Джеффри Оуэнс, Дамарис Льюис, Тайрин Тернер, Дэвид Хофлин, Джулиана Дональд, Хилари Суонк

Жанр: триллер, детектив

Продолжительноcть: 102 мин

Рейтинг Кинопоиска: 5,25

Идеальная жизнь успешного спортивного агента летит к чертям, когда загадочная девушка-детектив впутывает его в опасное расследование убийства. Одна страстная ночь с ней меняет его жизнь навсегда.