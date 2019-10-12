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Они

Они

Страна:
США, 2019
 
Премьера:
в РФ 17.10.2019
 
Режиссер:
Скотт Бек, Брайан Вудс
  
Актеры:
Кэти Стивенс, Уилл Бриттейн, Лорин Алиса МакКлейн, Эндрю Колдуэлл, Шази Раджа, Шулер Хелфорд, Джастин Марксен, Терри Партыка
  
Жанр:
ужасы
  
Продолжительноcть:
92 мин
  
Рейтинг Кинопоиска:
5,57
          
 

На Хэллоуин в поисках острых ощущений группа студентов отправляется за город на аттракцион «Комнаты страха», который обещает воплотить кошмары из самых жутких фильмов ужасов. Вскоре друзья понимают, что это вовсе не место для игр, что под масками клоунов — не люди, а существа из другого мира, а сами они теперь — настоящие герои хоррора и должны разгадать природу зла, чтобы выжить.

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Касса
Halloween
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31 октября, четверг 20:00
Гости, ресторан
 ₽  Билеты: 1000-1500 ₽
Пигмалион
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22 ноября, пятница 18:30
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 700-2800 ₽
Браво
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12 ноября, вторник 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1000-2500 ₽
Пьеса «Еврейское счастье»
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4 декабря, среда 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1300-2500 ₽
Всероссийский вокальный конкурс «Фортиссимо»
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24 октября, четверг 09:00
Дворец культуры, ОАО Туламашзавод
 ₽  Билеты: 250 ₽
Kavabanga&Depo&Kolibri
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26 октября, суббота 18:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 900-1600 ₽
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