Они
Страна:
США, 2019
Премьера:
в РФ 17.10.2019
Режиссер:
Скотт Бек, Брайан Вудс
Актеры:
Кэти Стивенс, Уилл Бриттейн, Лорин Алиса МакКлейн, Эндрю Колдуэлл, Шази Раджа, Шулер Хелфорд, Джастин Марксен, Терри Партыка
Жанр:
ужасы
Продолжительноcть:
92 мин
Рейтинг Кинопоиска:
5,57
На Хэллоуин в поисках острых ощущений группа студентов отправляется за город на аттракцион «Комнаты страха», который обещает воплотить кошмары из самых жутких фильмов ужасов. Вскоре друзья понимают, что это вовсе не место для игр, что под масками клоунов — не люди, а существа из другого мира, а сами они теперь — настоящие герои хоррора и должны разгадать природу зла, чтобы выжить.
Сегодня
|15:25
|Алмаз Синема
|21:40
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Завтра
|15:25
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|Алмаз Синема
19 октября, суббота
|15:25
|Алмаз Синема
|21:40
|Алмаз Синема
20 октября, воскресенье
|15:25
|Алмаз Синема
|21:40
|Алмаз Синема
Сегодня
|Алмаз Синема
|
15:25
21:40
Завтра
|Алмаз Синема
|
15:25
21:40
19 октября, суббота
|Алмаз Синема
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15:25
21:40
20 октября, воскресенье
|Алмаз Синема
|
15:25
21:40
31 октября, четверг 20:00
₽ Билеты: 1000-1500 ₽
22 ноября, пятница 18:30
₽ Билеты: 700-2800 ₽
12 ноября, вторник 19:00
₽ Билеты: 1000-2500 ₽
4 декабря, среда 19:00
₽ Билеты: 1300-2500 ₽
24 октября, четверг 09:00
₽ Билеты: 250 ₽
26 октября, суббота 18:00
₽ Билеты: 900-1600 ₽