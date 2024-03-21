Омен. Непорочная
Премьера:
21.03.2024
Режиссер:
Майкл Мохан
Актеры:
Сидни Суини, Симона Табаско, Альваро Морте, Бенедетта Поркароли, Джорджо Коланджели, Дора Романо, Джампьеро Юдика
Жанр:
Ужасы
Продолжительноcть:
89 минут
Церковь знала лишь один случай непорочного зачатия, но похоже, что Сесилия, новая монашка в таинственном итальянском монастыре, стала второй девой, которая вынашивает ребенка. Местные монахи объявили о чуде, но никто точно не знает, кого на самом деле носит под сердцем девушка — нового спасителя или того, кто погрузит этот мир в вечную тьму.
Сегодня
|
11:40
|Люксор Тула
|
22:00
|Люксор Тула
|
22:20
|Иллизиум (Новомосковск)
|
22:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
23:30
|Алмаз Синема
Завтра
|
22:00
|Люксор Тула
|
22:20
|Иллизиум (Новомосковск)
|
22:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
23:30
|Алмаз Синема
23 марта, суббота
|
22:00
|Люксор Тула
|
23:30
|Алмаз Синема
|
00:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
24 марта, воскресенье
|
22:00
|Люксор Тула
|
23:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
23:30
|Алмаз Синема
|
00:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
25 марта, понедельник
|
23:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
23:30
|Алмаз Синема
26 марта, вторник
|
23:30
|Алмаз Синема
|
23:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
27 марта, среда
|
22:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
23:30
|Алмаз Синема
Сегодня
|Алмаз Синема
|
23:30
|Иллизиум (Новомосковск)
|
22:20
|Люксор Тула
|
11:40
22:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:40
Завтра
|Алмаз Синема
|
23:30
|Иллизиум (Новомосковск)
|
22:20
|Люксор Тула
|
22:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:50
23 марта, суббота
|Алмаз Синема
|
23:30
|Люксор Тула
|
22:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
00:50
24 марта, воскресенье
|Алмаз Синема
|
23:30
|Люксор Тула
|
22:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
23:10
00:50
25 марта, понедельник
|Алмаз Синема
|
23:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
23:05
26 марта, вторник
|Алмаз Синема
|
23:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
23:55
27 марта, среда
|Алмаз Синема
|
23:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:40
21 - 27 марта
18 октября - 30 марта 2023
21 - 22 марта
26 марта, вторник 00:00
28 декабря - 30 марта 2023
4 - 24 марта