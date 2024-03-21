Омен. Непорочная

Премьера: 21.03.2024

Режиссер: Майкл Мохан

Актеры: Сидни Суини, Симона Табаско, Альваро Морте, Бенедетта Поркароли, Джорджо Коланджели, Дора Романо, Джампьеро Юдика

Жанр: Ужасы

Продолжительноcть: 89 минут

Церковь знала лишь один случай непорочного зачатия, но похоже, что Сесилия, новая монашка в таинственном итальянском монастыре, стала второй девой, которая вынашивает ребенка. Местные монахи объявили о чуде, но никто точно не знает, кого на самом деле носит под сердцем девушка — нового спасителя или того, кто погрузит этот мир в вечную тьму.