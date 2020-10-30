Омен. Наследие

Страна: Италия, Аргентина, 2019

Премьера: в РФ 04.11.2020

Режиссер: Милена Кокоцца

Актеры: Пьер Джорджо Беллоккьо, Натали Кальдонаццо, Карла Кассола, Роберто Читран, Каролина Крешентини, Андреа Латтанци

Жанр: ужасы, триллер

Продолжительноcть: 114 мин

Молодая медсестра устраивается работать в ночную смену в детскую клинику. В первую же ночь она знакомится там с мальчиком, который все время зовет свою маму. Она успокаивает его, но на следующий день узнает, что кроме неё этого мальчика в больнице больше никто не видел. Стены этой больницы хранят мрачные тайны, и уже совсем скоро эти тайны грозят обернуться страшной опасностью всем, кто находится в клинике.