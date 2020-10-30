Омен. Наследие
Страна:
Италия, Аргентина, 2019
Премьера:
в РФ 04.11.2020
Режиссер:
Милена Кокоцца
Актеры:
Пьер Джорджо Беллоккьо, Натали Кальдонаццо, Карла Кассола, Роберто Читран, Каролина Крешентини, Андреа Латтанци
Жанр:
ужасы, триллер
Продолжительноcть:
114 мин
Молодая медсестра устраивается работать в ночную смену в детскую клинику. В первую же ночь она знакомится там с мальчиком, который все время зовет свою маму. Она успокаивает его, но на следующий день узнает, что кроме неё этого мальчика в больнице больше никто не видел. Стены этой больницы хранят мрачные тайны, и уже совсем скоро эти тайны грозят обернуться страшной опасностью всем, кто находится в клинике.
Сегодня
|21:40
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Завтра
|21:40
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7 ноября, суббота
|21:40
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8 ноября, воскресенье
|21:40
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9 ноября, понедельник
|21:40
|Киносити
10 ноября, вторник
|21:40
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11 ноября, среда
|21:40
|Киносити
Сегодня
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21:40
Завтра
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21:40
7 ноября, суббота
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21:40
8 ноября, воскресенье
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21:40
9 ноября, понедельник
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10 ноября, вторник
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21:40
11 ноября, среда
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21:40
19 декабря, суббота 17:00
₽ Билеты: 500-1500 ₽
22 ноября, воскресенье 20:00
₽ Билеты: 900 ₽
20 ноября, пятница 18:00
₽ Билеты: 500-1000 ₽
1 января, понедельник 00:00
14 ноября, суббота 20:00
₽ Билеты: 1800-2500 ₽
4 декабря, пятница 19:00
₽ Билеты: 700-800 ₽