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Омен. Наследие

Омен. Наследие

Страна:
Италия, Аргентина, 2019
 
Премьера:
в РФ 04.11.2020
 
Режиссер:
Милена Кокоцца
  
Актеры:
Пьер Джорджо Беллоккьо, Натали Кальдонаццо, Карла Кассола, Роберто Читран, Каролина Крешентини, Андреа Латтанци
  
Жанр:
ужасы, триллер
  
Продолжительноcть:
114 мин
  

Молодая медсестра устраивается работать в ночную смену в детскую клинику. В первую же ночь она знакомится там с мальчиком, который все время зовет свою маму. Она успокаивает его, но на следующий день узнает, что кроме неё этого мальчика в больнице больше никто не видел. Стены этой больницы хранят мрачные тайны, и уже совсем скоро эти тайны грозят обернуться страшной опасностью всем, кто находится в клинике.

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Касса
Эстрадно-цирковое шоу «Фейерверк мастеров»
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19 декабря, суббота 17:00
Тульский областной центр молодёжи (бывший ДКЖ)
 ₽  Билеты: 500-1500 ₽
Северный Флот
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22 ноября, воскресенье 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 900 ₽
Маленький неоновый принц
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20 ноября, пятница 18:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 500-1000 ₽
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1 января, понедельник 00:00
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14 ноября, суббота 20:00
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 ₽  Билеты: 1800-2500 ₽
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4 декабря, пятница 19:00
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 ₽  Билеты: 700-800 ₽
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