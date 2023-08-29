Охота на короля

Премьера: 31.08.2023

Режиссер: Кевин Гревью

Актеры: Мари Авгеропулос, Стивен Дорфф, Фрэнк Грилло, Эми Гренинг, Кевин Гревью, Шеннон Кук, Ален Мусси, Жорж Сен-Пьер, Джанни Капальди, Райан Тарран, Роми Пениче

Жанр: Боевик, Триллер

Для каждого наемного убийцы важнее жизни только собственная репутация. Чтобы возвыситься в мире киллеров, группа самых отчаянных и безжалостных из них решила устроить охоту на Дракоса по кличке Король. Отправившись за его головой, они не догадывались, что сами станут добычей и пополнят список побед опаснейшего из убийц.