Охота на короля
Премьера:
31.08.2023
Режиссер:
Кевин Гревью
Актеры:
Мари Авгеропулос, Стивен Дорфф, Фрэнк Грилло, Эми Гренинг, Кевин Гревью, Шеннон Кук, Ален Мусси, Жорж Сен-Пьер, Джанни Капальди, Райан Тарран, Роми Пениче
Жанр:
Боевик, Триллер
Для каждого наемного убийцы важнее жизни только собственная репутация. Чтобы возвыситься в мире киллеров, группа самых отчаянных и безжалостных из них решила устроить охоту на Дракоса по кличке Король. Отправившись за его головой, они не догадывались, что сами станут добычей и пополнят список побед опаснейшего из убийц.
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