Охота на киллера
Премьера:
04.04.2024
Режиссер:
Джон Кийес
Актеры:
Элис Ив, Шелли Хенниг, Антонио Бандерас, Олуэн Фуэре, Ник Даннинг, Ким ДеЛонги, Пол Рид, Мэттью Томпкинс, Патрик Бьюкенен, Кваку Форчун, Софи Эмбер
Жанр:
Приключение, Драматический, Криминальный
Продолжительноcть:
105 минут
Когда убивают известного частного детектива, за дело берется его протеже. Во время расследования она вынуждена сотрудничать с убийцей, чтобы раскрыть ужасные тайны города и восстановить справедливость.
Сегодня
|
23:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
|
23:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
6 апреля, суббота
|
23:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
7 апреля, воскресенье
|
23:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
8 апреля, понедельник
|
23:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
9 апреля, вторник
|
23:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
10 апреля, среда
|
23:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
23:20
Завтра
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
23:20
6 апреля, суббота
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
23:20
7 апреля, воскресенье
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
23:20
8 апреля, понедельник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
23:20
9 апреля, вторник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
23:20
10 апреля, среда
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
23:20
10 апреля, среда 00:00
28 декабря - 6 апреля 2023
18 октября - 13 апреля 2023
9 апреля, вторник 00:00
19 августа - 7 апреля 2023
4 - 10 апреля