Охота на киллера

Премьера: 04.04.2024

Режиссер: Джон Кийес

Актеры: Элис Ив, Шелли Хенниг, Антонио Бандерас, Олуэн Фуэре, Ник Даннинг, Ким ДеЛонги, Пол Рид, Мэттью Томпкинс, Патрик Бьюкенен, Кваку Форчун, Софи Эмбер

Жанр: Приключение, Драматический, Криминальный

Продолжительноcть: 105 минут

Когда убивают известного частного детектива, за дело берется его протеже. Во время расследования она вынуждена сотрудничать с убийцей, чтобы раскрыть ужасные тайны города и восстановить справедливость.