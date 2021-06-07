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Ограбление по-джентльменски

Ограбление по-джентльменски

Страна:
США, 2021
 
Премьера:
в РФ 10.06.2021
 
Режиссер:
Ренни Харлин
  
Актеры:
Джейми Чон, Пирс Броснан, Тим Рот, Гермиона Корфилд, Ник Кэннон, Майк Анджело, Гонсало Менендес, Рами Джабер, Дэвид Батчелор, Ахмед Эль-Мавас
  
Жанр:
боевик, приключения, комедия
  
Продолжительноcть:
94 мин
  

После дерзкого побега из тюрьмы самый известный вор в мире Ричард Пейс заключает сделку с «Командой изгоев», которые грабят богатых и отдают деньги бедным. Под началом бывалого вора-джентльмена новые Робин Гуды нацеливаются на крупнейшее хранилище золотых слитков в мире, владелец которого Уорнер Шольц отмывает деньги международных преступников, а по совместительству является давним врагом Пейса. Грабить они будут красиво, задорно и со вкусом ? по-джентельменски.

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