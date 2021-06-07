Ограбление по-джентльменски
Страна:
США, 2021
Премьера:
в РФ 10.06.2021
Режиссер:
Ренни Харлин
Актеры:
Джейми Чон, Пирс Броснан, Тим Рот, Гермиона Корфилд, Ник Кэннон, Майк Анджело, Гонсало Менендес, Рами Джабер, Дэвид Батчелор, Ахмед Эль-Мавас
Жанр:
боевик, приключения, комедия
Продолжительноcть:
94 мин
После дерзкого побега из тюрьмы самый известный вор в мире Ричард Пейс заключает сделку с «Командой изгоев», которые грабят богатых и отдают деньги бедным. Под началом бывалого вора-джентльмена новые Робин Гуды нацеливаются на крупнейшее хранилище золотых слитков в мире, владелец которого Уорнер Шольц отмывает деньги международных преступников, а по совместительству является давним врагом Пейса. Грабить они будут красиво, задорно и со вкусом ? по-джентельменски.
Сегодня
|21:35
|Алмаз Синема
Завтра
|21:35
|Алмаз Синема
12 июня, суббота
|21:35
|Алмаз Синема
13 июня, воскресенье
|21:35
|Алмаз Синема
Сегодня
|Алмаз Синема
|
21:35
Завтра
|Алмаз Синема
|
21:35
12 июня, суббота
|Алмаз Синема
|
21:35
13 июня, воскресенье
|Алмаз Синема
|
21:35
1 января, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000-1100 ₽
22 июня, вторник 22:00
₽ Билеты: 450 ₽
20 июня, воскресенье 17:30
₽ Билеты: 300-500 ₽
12 июня, суббота 18:00
₽ Билеты: 400 ₽
7 октября, четверг 19:00
₽ Билеты: 900-3000 ₽
11 июня, пятница 19:00
₽ Билеты: 500-1600 ₽