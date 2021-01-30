Огонек-Огниво

Страна: Россия, 2020

Премьера: в РФ 04.02.2021

Режиссер: Константин Щекин

Актеры: Наталья Терешкова, Эдгард Запашный, Пётр Коврижных, Ирина Яковлева, Сергей Бурунов, Юрий Аскаров, Александр Олешко, Алексей Елистратов, Никита Прозоровский, Олег Есенин

Жанр: детский, мультфильм, фэнтези

Продолжительноcть: 92 мин

Жизнь доброго и бедного Гончара меняется, когда он находит огниво — магический предмет, делающий своего владельца сказочно богатым, но взамен насылающий страшное проклятье. Огниво когда-то принадлежало королеве, которая теперь готова на любое коварство, лишь бы вернуть этот источник молодости и богатства. Гончар попадает под чары королевы и оказывается в смертельной опасности. А спасти его может только подруга детства по имени Огонек.