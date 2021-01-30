Огонек-Огниво
Страна:
Россия, 2020
Премьера:
в РФ 04.02.2021
Режиссер:
Константин Щекин
Актеры:
Наталья Терешкова, Эдгард Запашный, Пётр Коврижных, Ирина Яковлева, Сергей Бурунов, Юрий Аскаров, Александр Олешко, Алексей Елистратов, Никита Прозоровский, Олег Есенин
Жанр:
детский, мультфильм, фэнтези
Продолжительноcть:
92 мин
Жизнь доброго и бедного Гончара меняется, когда он находит огниво — магический предмет, делающий своего владельца сказочно богатым, но взамен насылающий страшное проклятье. Огниво когда-то принадлежало королеве, которая теперь готова на любое коварство, лишь бы вернуть этот источник молодости и богатства. Гончар попадает под чары королевы и оказывается в смертельной опасности. А спасти его может только подруга детства по имени Огонек.
Сегодня
|10:10
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|Алмаз Синема
|13:00
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Завтра
|10:10
|Киносити
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|Алмаз Синема
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|Киносити
6 февраля, суббота
|10:10
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|Алмаз Синема
|13:00
|Киносити
7 февраля, воскресенье
|10:10
|Киносити
|12:25
|Алмаз Синема
|13:00
|Киносити
Сегодня
|Алмаз Синема
|
12:25
|Киносити
|
10:10
13:00
Завтра
|Алмаз Синема
|
12:25
|Киносити
|
10:10
13:00
6 февраля, суббота
|Алмаз Синема
|
12:25
|Киносити
|
10:10
13:00
7 февраля, воскресенье
|Алмаз Синема
|
12:25
|Киносити
|
10:10
13:00
8 февраля, понедельник
|Киносити
|
10:10
13:00
9 февраля, вторник
|Киносити
|
10:10
13:00
10 февраля, среда
|Киносити
|
10:10
13:00
7 февраля, воскресенье 10:45
₽ Билеты: 800 ₽
20 марта, суббота 20:00
₽ Билеты: 600 ₽
12 марта, пятница 19:00
₽ Билеты: 500 ₽
5 февраля, пятница 21:00
₽ Билеты: 300-500 ₽
25 февраля, четверг 19:00
₽ Билеты: 500 ₽
5 марта, пятница 19:00
₽ Билеты: 500 ₽