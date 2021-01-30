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Огонек-Огниво

Огонек-Огниво

Страна:
Россия, 2020
 
Премьера:
в РФ 04.02.2021
 
Режиссер:
Константин Щекин
  
Актеры:
Наталья Терешкова, Эдгард Запашный, Пётр Коврижных, Ирина Яковлева, Сергей Бурунов, Юрий Аскаров, Александр Олешко, Алексей Елистратов, Никита Прозоровский, Олег Есенин
  
Жанр:
детский, мультфильм, фэнтези
  
Продолжительноcть:
92 мин
  

Жизнь доброго и бедного Гончара меняется, когда он находит огниво — магический предмет, делающий своего владельца сказочно богатым, но взамен насылающий страшное проклятье. Огниво когда-то принадлежало королеве, которая теперь готова на любое коварство, лишь бы вернуть этот источник молодости и богатства. Гончар попадает под чары королевы и оказывается в смертельной опасности. А спасти его может только подруга детства по имени Огонек.

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7 февраля, воскресенье
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Центр приема гостей Тульской области
 ₽  Билеты: 800 ₽
Labov SKY Jam
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20 марта, суббота 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 600 ₽
Nagart
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12 марта, пятница 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 500 ₽
Panbrothers Band
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5 февраля, пятница 21:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 300-500 ₽
Джаз-клуб: Planck's Tone
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25 февраля, четверг 19:00
Типография, культурный центр
 ₽  Билеты: 500 ₽
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5 марта, пятница 19:00
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 ₽  Билеты: 500 ₽
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