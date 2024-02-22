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Нечисть

Нечисть

Премьера:
22.02.2024
 
Режиссер:
Альберто Корредор
  
Актеры:
Фрейя Аллан, Питер Маллан, Саффрон Берроуз, Нед Деннехи, Джереми Ирвин, Юлика Дженкинс, Свенья Юнг, Руби Баркер
  
Жанр:
Ужасы
  
Продолжительноcть:
94 минуты
  

В подвале старого дома обитает древняя ведьма-оборотень, лицо которой скрыто мешком. В ее силах дать возможность поговорить с ушедшими близкими, на две минуты приняв облик любого человека из мира мертвых. Но если нарушить правило двух минут, зло попробует утащить провинившегося на тот свет. Молодая девушка Айрис оказывается связана с нечистой силой, когда получает дом с ведьмой в наследство от отца. Теперь ей необходимо контролировать зловещую сущность и успеть понять, как уничтожить ее прежде, чем сама станет жертвой.

Сегодня
13:45
Иллизиум (Новомосковск)
15:50
Люксор Тула
16:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:20
Иллизиум (Новомосковск)
21:20
Люксор Тула
21:25
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:15
Алмаз Синема
Завтра
13:45
Иллизиум (Новомосковск)
15:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:50
Люксор Тула
21:20
Иллизиум (Новомосковск)
21:20
Люксор Тула
21:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:15
Алмаз Синема
00:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
24 февраля, суббота
15:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:50
Люксор Тула
21:20
Люксор Тула
21:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:15
Алмаз Синема
00:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
25 февраля, воскресенье
15:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:50
Люксор Тула
21:20
Люксор Тула
21:55
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:15
Алмаз Синема
26 февраля, понедельник
15:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:15
Алмаз Синема
27 февраля, вторник
15:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:15
Алмаз Синема
28 февраля, среда
15:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:15
Алмаз Синема
Расписание на все дни
0
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27 февраля, вторник 00:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Объектив
19 августа - 25 февраля 2023
Люксор Тула
Сезон охоты: Суперкоманда
22 - 28 февраля
Кинотеатр 3D (Одоев)
Три мушкетера: Миледи
8 - 25 февраля
Люксор Тула
В Арктику
28 февраля, среда 00:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Детектив Табо
18 - 28 февраля
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
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