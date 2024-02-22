Нечисть
Премьера:
22.02.2024
Режиссер:
Альберто Корредор
Актеры:
Фрейя Аллан, Питер Маллан, Саффрон Берроуз, Нед Деннехи, Джереми Ирвин, Юлика Дженкинс, Свенья Юнг, Руби Баркер
Жанр:
Ужасы
Продолжительноcть:
94 минуты
В подвале старого дома обитает древняя ведьма-оборотень, лицо которой скрыто мешком. В ее силах дать возможность поговорить с ушедшими близкими, на две минуты приняв облик любого человека из мира мертвых. Но если нарушить правило двух минут, зло попробует утащить провинившегося на тот свет. Молодая девушка Айрис оказывается связана с нечистой силой, когда получает дом с ведьмой в наследство от отца. Теперь ей необходимо контролировать зловещую сущность и успеть понять, как уничтожить ее прежде, чем сама станет жертвой.
Сегодня
|
13:45
|Иллизиум (Новомосковск)
|
15:50
|Люксор Тула
|
16:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:20
|Иллизиум (Новомосковск)
|
21:20
|Люксор Тула
|
21:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
23:15
|Алмаз Синема
Завтра
|
13:45
|Иллизиум (Новомосковск)
|
15:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
15:50
|Люксор Тула
|
21:20
|Иллизиум (Новомосковск)
|
21:20
|Люксор Тула
|
21:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
23:15
|Алмаз Синема
|
00:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
24 февраля, суббота
|
15:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
15:50
|Люксор Тула
|
21:20
|Люксор Тула
|
21:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
23:15
|Алмаз Синема
|
00:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
25 февраля, воскресенье
|
15:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
15:50
|Люксор Тула
|
21:20
|Люксор Тула
|
21:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
23:15
|Алмаз Синема
26 февраля, понедельник
|
15:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
23:15
|Алмаз Синема
27 февраля, вторник
|
15:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
23:15
|Алмаз Синема
28 февраля, среда
|
15:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
23:15
|Алмаз Синема
Сегодня
|Алмаз Синема
|
23:15
|Иллизиум (Новомосковск)
|
13:45
21:20
|Люксор Тула
|
15:50
21:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
16:00
21:25
Завтра
|Алмаз Синема
|
23:15
|Иллизиум (Новомосковск)
|
13:45
21:20
|Люксор Тула
|
15:50
21:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
15:35
21:50
00:50
24 февраля, суббота
|Алмаз Синема
|
23:15
|Люксор Тула
|
15:50
21:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
15:35
21:50
00:50
25 февраля, воскресенье
|Алмаз Синема
|
23:15
|Люксор Тула
|
15:50
21:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
15:35
21:55
26 февраля, понедельник
|Алмаз Синема
|
23:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
15:35
21:50
27 февраля, вторник
|Алмаз Синема
|
23:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
15:35
21:50
28 февраля, среда
|Алмаз Синема
|
23:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
15:35
21:50
27 февраля, вторник 00:00
19 августа - 25 февраля 2023
22 - 28 февраля
8 - 25 февраля
28 февраля, среда 00:00
18 - 28 февраля