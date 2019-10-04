Мысленный волк
Страна:
Россия, 2018
Премьера:
в РФ 17.10.2019
Режиссер:
Валерия Гай Германика
Актеры:
Юлия Высоцкая, Лиза Климова, Федор Лавров, Юрий Трубин, Ася Озтюрк
Жанр:
драма, мистика
Продолжительноcть:
70 мин
Фильм представляет собой притчу о страхе, это рассказ о лишенных любви отношениях матери и дочери, которые на время обретают взаимопонимание, сплоченные страхом перед выдуманной матерью историей о волке-людоеде. На философском уровне это размышление об утерянной чистоте помыслов, которая является главным условием гармонии человеческого существования, и еще одна иллюстрация пословицы «Сон разума рождает чудовищ».
Сегодня
|22:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
|21:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21 октября, понедельник
|23:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22 октября, вторник
|23:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23 октября, среда
|00:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:10
Завтра
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:30
21 октября, понедельник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
23:50
22 октября, вторник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
23:50
23 октября, среда
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
00:00
22 ноября, пятница 18:30
₽ Билеты: 700-2800 ₽
6 ноября, среда 18:30
₽ Билеты: 500 ₽
31 октября, четверг 19:00
₽ Билеты: 1500-2000 ₽
22 ноября, пятница 20:00
₽ Билеты: 1300 ₽
12 ноября, вторник 19:00
₽ Билеты: 1000-2500 ₽
20 - 21 октября
₽ Билеты: 100-300 ₽