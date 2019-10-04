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Мысленный волк

Мысленный волк

Страна:
Россия, 2018
 
Премьера:
в РФ 17.10.2019
 
Режиссер:
Валерия Гай Германика
  
Актеры:
Юлия Высоцкая, Лиза Климова, Федор Лавров, Юрий Трубин, Ася Озтюрк
  
Жанр:
драма, мистика
  
Продолжительноcть:
70 мин
  

Фильм представляет собой притчу о страхе, это рассказ о лишенных любви отношениях матери и дочери, которые на время обретают взаимопонимание, сплоченные страхом перед выдуманной матерью историей о волке-людоеде. На философском уровне это размышление об утерянной чистоте помыслов, которая является главным условием гармонии человеческого существования, и еще одна иллюстрация пословицы «Сон разума рождает чудовищ».

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 ₽  Билеты: 700-2800 ₽
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