Мысленный волк

Страна: Россия, 2018

Премьера: в РФ 17.10.2019

Режиссер: Валерия Гай Германика

Актеры: Юлия Высоцкая, Лиза Климова, Федор Лавров, Юрий Трубин, Ася Озтюрк

Жанр: драма, мистика

Продолжительноcть: 70 мин

Фильм представляет собой притчу о страхе, это рассказ о лишенных любви отношениях матери и дочери, которые на время обретают взаимопонимание, сплоченные страхом перед выдуманной матерью историей о волке-людоеде. На философском уровне это размышление об утерянной чистоте помыслов, которая является главным условием гармонии человеческого существования, и еще одна иллюстрация пословицы «Сон разума рождает чудовищ».