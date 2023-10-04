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Мульт в кино. Выпуск №161. Осенний мультопад

Мульт в кино. Выпуск №161. Осенний мультопад

Премьера:
07.10.2023
 
Режиссер:
Алексей Миронов, Рафаэль Тер-Саргсян, Ашот Мефодин, Екатерина Шабанова, Татьяна Новикова, Артур Аллаяров
  
Жанр:
Короткометражный, Анимационный, Приключение, Комедия
  
Продолжительноcть:
48 минут
  

В новом выпуске «Мульт в кино» Кошечки-собачки будут участвовать в спортивных соревнованиях, Катя и Эф узнают, как видят разные животные, Тима и Тома расскажут, что такое медвежья услуга, Стрелка на Луне будет видеть великанов, а Морок случайно сломает гитару Вари.

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