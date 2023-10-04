Мульт в кино. Выпуск №161. Осенний мультопад

Премьера: 07.10.2023

Режиссер: Алексей Миронов, Рафаэль Тер-Саргсян, Ашот Мефодин, Екатерина Шабанова, Татьяна Новикова, Артур Аллаяров

Жанр: Короткометражный, Анимационный, Приключение, Комедия

Продолжительноcть: 48 минут

В новом выпуске «Мульт в кино» Кошечки-собачки будут участвовать в спортивных соревнованиях, Катя и Эф узнают, как видят разные животные, Тима и Тома расскажут, что такое медвежья услуга, Стрелка на Луне будет видеть великанов, а Морок случайно сломает гитару Вари.