Мульт в кино. Выпуск №160. Осень смеху не помеха
Премьера:
09.09.2023
Режиссер:
Рафаэль Тер-Саргсян, Лидия Чежина, Артур Аллаяров, Татьяна Новикова, Марина Шарова
Жанр:
Короткометражный, Анимационный, Приключение, Комедия
Продолжительноcть:
48 минут
В новом выпуске «Мульт в кино» Кошечки-собачки выберут, кто поедет на школьную олимпиаду, Катя и Эф узнают, как появляются на свет животные, Тима и Тома расскажут, что ошибаться — это не страшно, девочки из «Сказочного патруля» наведут порядок в Мышкине, а сержант Бонни займется искусством.
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