Мульт в кино. Выпуск №160. Осень смеху не помеха

Премьера: 09.09.2023

Режиссер: Рафаэль Тер-Саргсян, Лидия Чежина, Артур Аллаяров, Татьяна Новикова, Марина Шарова

Жанр: Короткометражный, Анимационный, Приключение, Комедия

Продолжительноcть: 48 минут

В новом выпуске «Мульт в кино» Кошечки-собачки выберут, кто поедет на школьную олимпиаду, Катя и Эф узнают, как появляются на свет животные, Тима и Тома расскажут, что ошибаться — это не страшно, девочки из «Сказочного патруля» наведут порядок в Мышкине, а сержант Бонни займется искусством.