Моя жена — киллер

Премьера: 14.12.2023

Режиссер: Тома Венсан

Актеры: Кейли Куоко, Дэвид Ойелоуо, Билл Найи, Конни Нильсен, Руди Дхармалингам, Лусия Алиу, Рейган Брайан-Гаджен, Саймон Дилейни, Сонита Анри, Стефани Леви-Джон

Жанр: Триллер

Продолжительноcть: 100 минут

Размеренная жизнь обычной супружеской пары переворачивается с ног на голову, когда заботливый и любящий муж узнает, что его жена — первоклассная наемница, на которую открыли охоту лучшие киллеры мира. Чтобы выжить, супругам предстоит заново познакомиться друг с другом и действовать сообща. Не такие ролевые игры они планировали на годовщину своего брака…