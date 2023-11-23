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Моя жена — киллер

Моя жена — киллер

Премьера:
14.12.2023
 
Режиссер:
Тома Венсан
  
Актеры:
Кейли Куоко, Дэвид Ойелоуо, Билл Найи, Конни Нильсен, Руди Дхармалингам, Лусия Алиу, Рейган Брайан-Гаджен, Саймон Дилейни, Сонита Анри, Стефани Леви-Джон
  
Жанр:
Триллер
  
Продолжительноcть:
100 минут
  

Размеренная жизнь обычной супружеской пары переворачивается с ног на голову, когда заботливый и любящий муж узнает, что его жена — первоклассная наемница, на которую открыли охоту лучшие киллеры мира. Чтобы выжить, супругам предстоит заново познакомиться друг с другом и действовать сообща. Не такие ролевые игры они планировали на годовщину своего брака…

Сегодня
19:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
21:10
Синема Стар
15 декабря, пятница
21:10
Синема Стар
16 декабря, суббота
21:10
Синема Стар
17 декабря, воскресенье
21:10
Синема Стар
18 декабря, понедельник
21:10
Синема Стар
19 декабря, вторник
21:10
Синема Стар
20 декабря, среда
21:10
Синема Стар
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Алмаз Синема
Великая магия
17 декабря, воскресенье 00:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Объектив
19 августа - 20 декабря
Синема Стар
Лунный человек
7 - 13 декабря
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Врата ада
6 - 13 декабря
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Повелитель ветра
4 октября - 13 декабря
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
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