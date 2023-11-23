Моя жена — киллер
Премьера:
14.12.2023
Режиссер:
Тома Венсан
Актеры:
Кейли Куоко, Дэвид Ойелоуо, Билл Найи, Конни Нильсен, Руди Дхармалингам, Лусия Алиу, Рейган Брайан-Гаджен, Саймон Дилейни, Сонита Анри, Стефани Леви-Джон
Жанр:
Триллер
Продолжительноcть:
100 минут
Размеренная жизнь обычной супружеской пары переворачивается с ног на голову, когда заботливый и любящий муж узнает, что его жена — первоклассная наемница, на которую открыли охоту лучшие киллеры мира. Чтобы выжить, супругам предстоит заново познакомиться друг с другом и действовать сообща. Не такие ролевые игры они планировали на годовщину своего брака…
Сегодня
|
19:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
|
21:10
|Синема Стар
15 декабря, пятница
|
21:10
|Синема Стар
16 декабря, суббота
|
21:10
|Синема Стар
17 декабря, воскресенье
|
21:10
|Синема Стар
18 декабря, понедельник
|
21:10
|Синема Стар
19 декабря, вторник
|
21:10
|Синема Стар
20 декабря, среда
|
21:10
|Синема Стар
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
19:30
Завтра
|Синема Стар
|
21:10
15 декабря, пятница
|Синема Стар
|
21:10
16 декабря, суббота
|Синема Стар
|
21:10
17 декабря, воскресенье
|Синема Стар
|
21:10
18 декабря, понедельник
|Синема Стар
|
21:10
19 декабря, вторник
|Синема Стар
|
21:10
20 декабря, среда
|Синема Стар
|
21:10
2 - 20 декабря
17 декабря, воскресенье 00:00
19 августа - 20 декабря
7 - 13 декабря
6 - 13 декабря
4 октября - 13 декабря