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Капкан. Судная ночь

Капкан. Судная ночь

Премьера:
05.10.2023
 
Режиссер:
Фрэнк Халфун
  
Актеры:
Камиль Роу, Александар Попович, Дж.Джон Билер, Моная Абдельрахим, Брайан Брайтер, Сташа Станич, Джереми Скиппио, Исайя Рейес, Бренда Нуньес, Эбби Андерсен
  
Жанр:
Триллер
  
Продолжительноcть:
94 минуты
  

Пронизывающий ужасом и бьющий адреналином в самое сердце фильм повествует о том, как выжить в схватке с беспощадным стрелком, скрывающим свое лицо. У маньяка своя философия, правила жизни и мотив, по которым он выбирает, кто в эту ночь станет следующей жертвой, а кого следует пощадить.

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