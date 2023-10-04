Капкан. Судная ночь

Премьера: 05.10.2023

Режиссер: Фрэнк Халфун

Актеры: Камиль Роу, Александар Попович, Дж.Джон Билер, Моная Абдельрахим, Брайан Брайтер, Сташа Станич, Джереми Скиппио, Исайя Рейес, Бренда Нуньес, Эбби Андерсен

Жанр: Триллер

Продолжительноcть: 94 минуты

Пронизывающий ужасом и бьющий адреналином в самое сердце фильм повествует о том, как выжить в схватке с беспощадным стрелком, скрывающим свое лицо. У маньяка своя философия, правила жизни и мотив, по которым он выбирает, кто в эту ночь станет следующей жертвой, а кого следует пощадить.