Капкан. Судная ночь
Премьера:
05.10.2023
Режиссер:
Фрэнк Халфун
Актеры:
Камиль Роу, Александар Попович, Дж.Джон Билер, Моная Абдельрахим, Брайан Брайтер, Сташа Станич, Джереми Скиппио, Исайя Рейес, Бренда Нуньес, Эбби Андерсен
Жанр:
Триллер
Продолжительноcть:
94 минуты
Пронизывающий ужасом и бьющий адреналином в самое сердце фильм повествует о том, как выжить в схватке с беспощадным стрелком, скрывающим свое лицо. У маньяка своя философия, правила жизни и мотив, по которым он выбирает, кто в эту ночь станет следующей жертвой, а кого следует пощадить.
Завтра
|
21:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:35
|Иллизиум (Новомосковск)
|
01:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
7 октября, суббота
|
21:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
01:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
8 октября, воскресенье
|
21:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
01:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
9 октября, понедельник
|
21:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
10 октября, вторник
|
22:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11 октября, среда
|
20:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
7 октября, суббота
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:15
01:00
8 октября, воскресенье
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:15
01:00
9 октября, понедельник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:15
10 октября, вторник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:30
11 октября, среда
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:25
10 октября, вторник 00:00
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