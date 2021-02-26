Гуляй, Вася! Свидание на Бали
Страна:
Россия, 2020
Премьера:
в РФ 04.03.2021
Режиссер:
Роман Каримов
Актеры:
Любовь Аксенова, Роман Курцын, Борис Дергачев, Сергей Аброскин, Святослав Королев, Алена Ким, Ефим Петрунин, Софья Райзман, Евгений Пилипенко
Жанр:
комедия, мелодрама
Продолжительноcть:
110 мин
Паше опять выпала великолепная возможность изменить жене с красивой Васей. Максу выпала возможность уничтожить Митю и вернуть Настю. Все герои сойдутся на острове Бали, где их ждут погони, бои без правил и невероятные приключения.
Сегодня
|16:20
|Киносити
|20:15
|Алмаз Синема
Завтра
|16:20
|Киносити
|20:15
|Алмаз Синема
|00:00
|Киносити
6 марта, суббота
|16:20
|Киносити
|20:15
|Алмаз Синема
|00:00
|Киносити
7 марта, воскресенье
|16:20
|Киносити
|20:15
|Алмаз Синема
|00:00
|Киносити
8 марта, понедельник
|16:20
|Киносити
|20:15
|Алмаз Синема
|00:00
|Киносити
11 марта, четверг
|00:00
|Киносити
Сегодня
|Алмаз Синема
|
20:15
|Киносити
|
16:20
Завтра
|Алмаз Синема
|
20:15
|Киносити
|
16:20
00:00
6 марта, суббота
|Алмаз Синема
|
20:15
|Киносити
|
16:20
00:00
7 марта, воскресенье
|Алмаз Синема
|
20:15
|Киносити
|
16:20
00:00
8 марта, понедельник
|Алмаз Синема
|
20:15
|Киносити
|
16:20
00:00
9 марта, вторник
|Киносити
|
16:20
00:00
10 марта, среда
|Киносити
|
16:20
00:00
11 марта, четверг
|Киносити
|
00:00
4 апреля, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 1200-1400 ₽
27 марта, суббота 19:00
₽ Билеты: 800 ₽
24 апреля, суббота 20:00
₽ Билеты: 800 ₽
13 марта, суббота 19:00
₽ Билеты: 2200-2800 ₽
6 марта, суббота 20:00
₽ Билеты: 1000 ₽
13 марта, суббота 20:00
₽ Билеты: 1200 ₽