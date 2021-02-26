Гуляй, Вася! Свидание на Бали

Страна: Россия, 2020

Премьера: в РФ 04.03.2021

Режиссер: Роман Каримов

Актеры: Любовь Аксенова, Роман Курцын, Борис Дергачев, Сергей Аброскин, Святослав Королев, Алена Ким, Ефим Петрунин, Софья Райзман, Евгений Пилипенко

Жанр: комедия, мелодрама

Продолжительноcть: 110 мин

Паше опять выпала великолепная возможность изменить жене с красивой Васей. Максу выпала возможность уничтожить Митю и вернуть Настю. Все герои сойдутся на острове Бали, где их ждут погони, бои без правил и невероятные приключения.