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Гуляй, Вася! Свидание на Бали

Гуляй, Вася! Свидание на Бали

Страна:
Россия, 2020
 
Премьера:
в РФ 04.03.2021
 
Режиссер:
Роман Каримов
  
Актеры:
Любовь Аксенова, Роман Курцын, Борис Дергачев, Сергей Аброскин, Святослав Королев, Алена Ким, Ефим Петрунин, Софья Райзман, Евгений Пилипенко
  
Жанр:
комедия, мелодрама
  
Продолжительноcть:
110 мин
  

Паше опять выпала великолепная возможность изменить жене с красивой Васей. Максу выпала возможность уничтожить Митю и вернуть Настю. Все герои сойдутся на острове Бали, где их ждут погони, бои без правил и невероятные приключения.

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Сегодня
16:20 Киносити
20:15 Алмаз Синема
Завтра
16:20 Киносити
20:15 Алмаз Синема
00:00 Киносити
6 марта, суббота
16:20 Киносити
20:15 Алмаз Синема
00:00 Киносити
7 марта, воскресенье
16:20 Киносити
20:15 Алмаз Синема
00:00 Киносити
8 марта, понедельник
16:20 Киносити
20:15 Алмаз Синема
00:00 Киносити
9 марта, вторник
16:20 Киносити
00:00 Киносити
10 марта, среда
16:20 Киносити
00:00 Киносити
11 марта, четверг
00:00 Киносити
Расписание на все дни
0
Касса
Animal ДжаZ
Купить билет
4 апреля, воскресенье 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1200-1400 ₽
Фестиваль Памяти Юрия Хоя
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27 марта, суббота 19:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 800 ₽
Clockwork Times
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24 апреля, суббота 20:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 800 ₽
Кватро
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13 марта, суббота 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 2200-2800 ₽
О чем молчат девушки
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6 марта, суббота 20:00
Собрание, бар-ресторан
 ₽  Билеты: 1000 ₽
Нейромонах Феофан
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13 марта, суббота 20:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1200 ₽
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