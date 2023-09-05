Гнев материнский

Премьера: 07.09.2023

Режиссер: Майлс Джорис-Пейрафитт

Актеры: Оливия Кук, Хилари Суонк, Джек Рейнор, Хоппер Пенн, Норм Льюис, Карен Олдридж, Роберт Лофтус, Дилон

Жанр: Детективы, Триллер, Драматический

Продолжительноcть: 90 минут

Отчаянная мать и профессиональная журналистка, Марисса берется самостоятельно расследовать дело о жестоком убийстве собственного сына. Пока второй ее сын, полицейский, пытается скрыть детали следствия, девушка погибшего решает вступить в опасное расследование и помочь матери. Вместе они должны докопаться до правды, какой бы страшной она ни была.