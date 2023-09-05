Гнев материнский
Премьера:
07.09.2023
Режиссер:
Майлс Джорис-Пейрафитт
Актеры:
Оливия Кук, Хилари Суонк, Джек Рейнор, Хоппер Пенн, Норм Льюис, Карен Олдридж, Роберт Лофтус, Дилон
Жанр:
Детективы, Триллер, Драматический
Продолжительноcть:
90 минут
Отчаянная мать и профессиональная журналистка, Марисса берется самостоятельно расследовать дело о жестоком убийстве собственного сына. Пока второй ее сын, полицейский, пытается скрыть детали следствия, девушка погибшего решает вступить в опасное расследование и помочь матери. Вместе они должны докопаться до правды, какой бы страшной она ни была.
Сегодня
|
12:15
|Иллизиум (Новомосковск)
|
17:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:35
|Алмаз Синема
|
21:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:30
|Иллизиум (Новомосковск)
|
22:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
|
12:15
|Иллизиум (Новомосковск)
|
17:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:35
|Алмаз Синема
|
21:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:30
|Иллизиум (Новомосковск)
|
22:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
00:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11 сентября, понедельник
|
17:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:35
|Алмаз Синема
|
21:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12 сентября, вторник
|
17:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:35
|Алмаз Синема
|
20:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13 сентября, среда
|
17:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:35
|Алмаз Синема
|
21:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
23:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Алмаз Синема
|
20:35
|Иллизиум (Новомосковск)
|
12:15
21:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
17:15
21:20
22:20
Завтра
|Алмаз Синема
|
20:35
|Иллизиум (Новомосковск)
|
12:15
21:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
17:15
21:00
22:20
00:10
11 сентября, понедельник
|Алмаз Синема
|
20:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
17:15
21:40
12 сентября, вторник
|Алмаз Синема
|
20:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
17:15
20:35
21:40
22:35
13 сентября, среда
|Алмаз Синема
|
20:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
17:15
21:40
23:15
31 августа - 14 сентября
7 - 10 сентября
22 июня - 13 сентября
19 августа - 13 сентября
20 апреля - 13 сентября
13 - 20 сентября