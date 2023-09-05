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Гнев материнский

Гнев материнский

Премьера:
07.09.2023
 
Режиссер:
Майлс Джорис-Пейрафитт
  
Актеры:
Оливия Кук, Хилари Суонк, Джек Рейнор, Хоппер Пенн, Норм Льюис, Карен Олдридж, Роберт Лофтус, Дилон
  
Жанр:
Детективы, Триллер, Драматический
  
Продолжительноcть:
90 минут
  

Отчаянная мать и профессиональная журналистка, Марисса берется самостоятельно расследовать дело о жестоком убийстве собственного сына. Пока второй ее сын, полицейский, пытается скрыть детали следствия, девушка погибшего решает вступить в опасное расследование и помочь матери. Вместе они должны докопаться до правды, какой бы страшной она ни была.

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