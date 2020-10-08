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Гипноз

Гипноз

Страна:
Россия, Финляндия, 2020
 
Премьера:
в РФ 15.10.2020
 
Режиссер:
Валерий Тодоровский
  
Актеры:
Максим Суханов, Сергей Гиро, Екатерина Федулова, Сергей Медведев, Полина Галкина, Степан Середа, Виктория Буцких, Александр Кузьмин
  
Жанр:
триллер
  
Продолжительноcть:
112 мин
  

Подросток Миша посещает сеансы гипноза у психотерапевта Волкова, чтобы вылечиться от лунатизма. В результате Миша попадает под влияние гипнолога до такой степени, что перестает понимать, где реальность, а где иллюзия. После таинственной смерти одной из пациенток Волкова Миша решает провести расследование, чтобы докопаться до истины. Но что делать, если сон и явь слились в одно, а главным подозреваемым в итоге становится он сам?

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Сегодня
10:10 Алмаз Синема
16:45 Алмаз Синема
19:00 Синема Стар
21:30 Алмаз Синема
Завтра
10:10 Алмаз Синема
16:45 Алмаз Синема
19:00 Синема Стар
21:30 Алмаз Синема
00:10 Синема Стар
17 октября, суббота
19:00 Синема Стар
00:10 Синема Стар
18 октября, воскресенье
19:00 Синема Стар
00:10 Синема Стар
19 октября, понедельник
19:00 Синема Стар
20 октября, вторник
19:00 Синема Стар
21 октября, среда
19:00 Синема Стар
Расписание на все дни
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Касса
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5 декабря, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500 ₽
Пилот
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17 октября, суббота 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1500-2500 ₽
Clockwork Times
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17 октября, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 800 ₽
Тамара Гвердцители
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6 декабря, воскресенье 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 2000-2800 ₽
Lumen
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28 ноября, суббота 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1400 ₽
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27 ноября, пятница 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1300 ₽
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