Страна: Россия, Финляндия, 2020

Премьера: в РФ 15.10.2020

Режиссер: Валерий Тодоровский

Актеры: Максим Суханов, Сергей Гиро, Екатерина Федулова, Сергей Медведев, Полина Галкина, Степан Середа, Виктория Буцких, Александр Кузьмин

Жанр: триллер

Продолжительноcть: 112 мин

Подросток Миша посещает сеансы гипноза у психотерапевта Волкова, чтобы вылечиться от лунатизма. В результате Миша попадает под влияние гипнолога до такой степени, что перестает понимать, где реальность, а где иллюзия. После таинственной смерти одной из пациенток Волкова Миша решает провести расследование, чтобы докопаться до истины. Но что делать, если сон и явь слились в одно, а главным подозреваемым в итоге становится он сам?