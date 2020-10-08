Гипноз
Страна:
Россия, Финляндия, 2020
Премьера:
в РФ 15.10.2020
Режиссер:
Валерий Тодоровский
Актеры:
Максим Суханов, Сергей Гиро, Екатерина Федулова, Сергей Медведев, Полина Галкина, Степан Середа, Виктория Буцких, Александр Кузьмин
Жанр:
триллер
Продолжительноcть:
112 мин
Подросток Миша посещает сеансы гипноза у психотерапевта Волкова, чтобы вылечиться от лунатизма. В результате Миша попадает под влияние гипнолога до такой степени, что перестает понимать, где реальность, а где иллюзия. После таинственной смерти одной из пациенток Волкова Миша решает провести расследование, чтобы докопаться до истины. Но что делать, если сон и явь слились в одно, а главным подозреваемым в итоге становится он сам?
Сегодня
|10:10
|Алмаз Синема
|16:45
|Алмаз Синема
|19:00
|Синема Стар
|21:30
|Алмаз Синема
Завтра
|10:10
|Алмаз Синема
|16:45
|Алмаз Синема
|19:00
|Синема Стар
|21:30
|Алмаз Синема
|00:10
|Синема Стар
17 октября, суббота
|19:00
|Синема Стар
|00:10
|Синема Стар
18 октября, воскресенье
|19:00
|Синема Стар
|00:10
|Синема Стар
19 октября, понедельник
|19:00
|Синема Стар
20 октября, вторник
|19:00
|Синема Стар
21 октября, среда
|19:00
|Синема Стар
Сегодня
|Алмаз Синема
|
10:10
16:45
21:30
|Синема Стар
|
19:00
Завтра
|Алмаз Синема
|
10:10
16:45
21:30
|Синема Стар
|
19:00
00:10
17 октября, суббота
|Синема Стар
|
19:00
00:10
18 октября, воскресенье
|Синема Стар
|
19:00
00:10
19 октября, понедельник
|Синема Стар
|
19:00
20 октября, вторник
|Синема Стар
|
19:00
21 октября, среда
|Синема Стар
|
19:00
5 декабря, суббота 19:00
₽ Билеты: 500 ₽
17 октября, суббота 20:00
₽ Билеты: 1500-2500 ₽
17 октября, суббота 19:00
₽ Билеты: 800 ₽
6 декабря, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 2000-2800 ₽
28 ноября, суббота 20:00
₽ Билеты: 1400 ₽
27 ноября, пятница 20:00
₽ Билеты: 1300 ₽