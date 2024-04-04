Гении
Премьера:
04.04.2024
Режиссер:
Джеймс Марш
Актеры:
Гэбриел Бирн, Эйдан Гиллен, Брона Галлахер, Максин Пик, Фионн О'Ши, Барри О'Коннор, Сандрин Боннер, Лиза Дуайер Хогг, Кэролайн Болтон, Ребекка Джонстон, Гронья Гуд, Калеб Джонстон-Миллер, Эндрю Хефлер
Жанр:
Биография, Драматический
Продолжительноcть:
100 минут
Знакомство двух великих писателей Сэмюэля Беккета и Джеймса Джойса изменит жизни обоих. Два гения — два мира, удастся ли им сохранить дружбу, или конфликт неизбежен?
28 марта - 3 апреля
9 апреля, вторник 00:00
18 октября - 6 апреля 2023
28 декабря - 6 апреля 2023
21 марта - 3 апреля
19 августа - 7 апреля 2023