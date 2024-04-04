Премьера: 04.04.2024

Режиссер: Джеймс Марш

Актеры: Гэбриел Бирн, Эйдан Гиллен, Брона Галлахер, Максин Пик, Фионн О'Ши, Барри О'Коннор, Сандрин Боннер, Лиза Дуайер Хогг, Кэролайн Болтон, Ребекка Джонстон, Гронья Гуд, Калеб Джонстон-Миллер, Эндрю Хефлер

Жанр: Биография, Драматический

Продолжительноcть: 100 минут

Знакомство двух великих писателей Сэмюэля Беккета и Джеймса Джойса изменит жизни обоих. Два гения — два мира, удастся ли им сохранить дружбу, или конфликт неизбежен?