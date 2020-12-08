Страна: США, 2019

Премьера: в РФ 10.12.2020

Режиссер: Кит Томас

Актеры: Дэйв Дэвис, Менаш Лустиг, Малки Голдман, Линн Коэн, Фред Меламед, Рональд Коэн, Нати Рабиновиц, Моше Лобель, Херши Фишман, Лиа Калише

Жанр: ужасы, мистика, триллер

Продолжительноcть: 89 мин

Сбор в мире: $935 484,00

Рейтинг Кинопоиска: 4,86

Чтобы немного заработать, Яков соглашается всю ночь читать молитвы над телом умершего, отгоняя от него злых духов. Ему предстоит столкнуться не только с самыми жуткими кошмарами, которые одолевали покойного при жизни, но и с собственными страхами.