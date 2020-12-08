Диббук
Страна:
США, 2019
Премьера:
в РФ 10.12.2020
Режиссер:
Кит Томас
Актеры:
Дэйв Дэвис, Менаш Лустиг, Малки Голдман, Линн Коэн, Фред Меламед, Рональд Коэн, Нати Рабиновиц, Моше Лобель, Херши Фишман, Лиа Калише
Жанр:
ужасы, мистика, триллер
Продолжительноcть:
89 мин
Сбор в мире:
$935 484,00
Рейтинг Кинопоиска:
4,86
Чтобы немного заработать, Яков соглашается всю ночь читать молитвы над телом умершего, отгоняя от него злых духов. Ему предстоит столкнуться не только с самыми жуткими кошмарами, которые одолевали покойного при жизни, но и с собственными страхами.
Завтра
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12 декабря, суббота
|22:05
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|23:30
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|Алмаз Синема
13 декабря, воскресенье
|22:05
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|23:30
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|00:10
|Алмаз Синема
14 декабря, понедельник
|22:05
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|23:30
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15 декабря, вторник
|22:05
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Сегодня
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22:05
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00:10
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22:05
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12 декабря, суббота
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00:10
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22:05
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13 декабря, воскресенье
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00:10
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22:05
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14 декабря, понедельник
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22:05
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15 декабря, вторник
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16 декабря, среда
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13 марта, суббота 20:00
₽ Билеты: 900 ₽
22 января, пятница 20:00
₽ Билеты: 1300 ₽
6 января, среда 19:00
₽ Билеты: 1800-2300 ₽
9 апреля, пятница 19:00
₽ Билеты: 300 ₽
22 мая, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000-1800 ₽
18 февраля, четверг 19:00
₽ Билеты: 2000-2800 ₽