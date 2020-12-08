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Диббук

Диббук

Страна:
США, 2019
 
Премьера:
в РФ 10.12.2020
 
Режиссер:
Кит Томас
  
Актеры:
Дэйв Дэвис, Менаш Лустиг, Малки Голдман, Линн Коэн, Фред Меламед, Рональд Коэн, Нати Рабиновиц, Моше Лобель, Херши Фишман, Лиа Калише
  
Жанр:
ужасы, мистика, триллер
  
Продолжительноcть:
89 мин
  
Сбор в мире:
$935 484,00
 
Рейтинг Кинопоиска:
4,86
          
 

Чтобы немного заработать, Яков соглашается всю ночь читать молитвы над телом умершего, отгоняя от него злых духов. Ему предстоит столкнуться не только с самыми жуткими кошмарами, которые одолевали покойного при жизни, но и с собственными страхами.

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Сегодня
22:05 Киносити
23:30 Киносити
Завтра
22:05 Киносити
23:30 Киносити
00:10 Алмаз Синема
12 декабря, суббота
22:05 Киносити
23:30 Киносити
00:10 Алмаз Синема
13 декабря, воскресенье
22:05 Киносити
23:30 Киносити
00:10 Алмаз Синема
14 декабря, понедельник
22:05 Киносити
23:30 Киносити
00:10 Алмаз Синема
15 декабря, вторник
22:05 Киносити
16 декабря, среда
22:05 Киносити
23:30 Киносити
Расписание на все дни
0
Касса
Северный Флот
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13 марта, суббота 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 900 ₽
НАИВ
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22 января, пятница 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1300 ₽
Группа Михаила Танича «Лесоповал»
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6 января, среда 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1800-2300 ₽
Sellout/Архипанк
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9 апреля, пятница 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 300 ₽
ППР (Пионерлагерь Пыльная Радуга)
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22 мая, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 1000-1800 ₽
Тамара Гвердцители
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18 февраля, четверг 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 2000-2800 ₽
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