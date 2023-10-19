Байки на Хэллоуин
Премьера:
19.10.2023
Режиссер:
Алехандро Бругес, Майк Мендес, Демиан Рунья, Джиджи Сол Герреро, Эдуардо Санчес
Актеры:
Эфрен Рамирес, Джона Рей, Хемки Мадера, Патрисия Веласкес, Грег Грюнберг, Ари Гальегос, Джейкоб Варгас, Соня Эдди, Демиан Саломон, Винс Лосано, Кен Арнольд, Алехандро Бругес, Джессика Кэмерон, Майк Мендес
Жанр:
Ужасы
Продолжительноcть:
112 минуты
Полиция города Эль-Пасо прибывает на место преступления в дом, полный мертвецов. Выжил только один. Незнакомец называет себя путешественником и утверждает, что обладает даром видеть и проникать в другие миры. Он сообщает, что учиненная резня — дело не рук человеческих. Подобная участь ждет всех присутствующих, если он не будет освобожден. Незнакомец рассказывает зловещие и причудливые истории своего соприкосновения со злом. Пока детективы колеблются, звездный час приближается…
Сегодня
|
23:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
|
23:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21 октября, суббота
|
22:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22 октября, воскресенье
|
23:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23 октября, понедельник
|
22:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
24 октября, вторник
|
22:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
25 октября, среда
|
22:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
23:15
Завтра
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
23:15
21 октября, суббота
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:05
22 октября, воскресенье
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
23:15
23 октября, понедельник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:25
24 октября, вторник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:25
25 октября, среда
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:25
11 мая - 25 октября
12 - 25 октября
24 сентября - 25 октября
26 сентября - 25 октября
19 августа - 25 октября
19 - 25 октября