Байки на Хэллоуин

Премьера: 19.10.2023

Режиссер: Алехандро Бругес, Майк Мендес, Демиан Рунья, Джиджи Сол Герреро, Эдуардо Санчес

Актеры: Эфрен Рамирес, Джона Рей, Хемки Мадера, Патрисия Веласкес, Грег Грюнберг, Ари Гальегос, Джейкоб Варгас, Соня Эдди, Демиан Саломон, Винс Лосано, Кен Арнольд, Алехандро Бругес, Джессика Кэмерон, Майк Мендес

Жанр: Ужасы

Продолжительноcть: 112 минуты

Полиция города Эль-Пасо прибывает на место преступления в дом, полный мертвецов. Выжил только один. Незнакомец называет себя путешественником и утверждает, что обладает даром видеть и проникать в другие миры. Он сообщает, что учиненная резня — дело не рук человеческих. Подобная участь ждет всех присутствующих, если он не будет освобожден. Незнакомец рассказывает зловещие и причудливые истории своего соприкосновения со злом. Пока детективы колеблются, звездный час приближается…