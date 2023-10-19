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Байки на Хэллоуин

Байки на Хэллоуин

Премьера:
19.10.2023
 
Режиссер:
Алехандро Бругес, Майк Мендес, Демиан Рунья, Джиджи Сол Герреро, Эдуардо Санчес
  
Актеры:
Эфрен Рамирес, Джона Рей, Хемки Мадера, Патрисия Веласкес, Грег Грюнберг, Ари Гальегос, Джейкоб Варгас, Соня Эдди, Демиан Саломон, Винс Лосано, Кен Арнольд, Алехандро Бругес, Джессика Кэмерон, Майк Мендес
  
Жанр:
Ужасы
  
Продолжительноcть:
112 минуты
  

Полиция города Эль-Пасо прибывает на место преступления в дом, полный мертвецов. Выжил только один. Незнакомец называет себя путешественником и утверждает, что обладает даром видеть и проникать в другие миры. Он сообщает, что учиненная резня — дело не рук человеческих. Подобная участь ждет всех присутствующих, если он не будет освобожден. Незнакомец рассказывает зловещие и причудливые истории своего соприкосновения со злом. Пока детективы колеблются, звездный час приближается…

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