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Алла Пугачёва. Тот самый концерт

Алла Пугачёва. Тот самый концерт

Страна:
Россия, 2019
 
Премьера:
в РФ 31.10.2019
 
Режиссер:
Филипп Григорьян, Татьяна Гулина
  
Актеры:
Алла Пугачева
  
Жанр:
концерт, музыкальный
  
Продолжительноcть:
130 мин
  
Сбор в России:
$180 411,00
 

Грандиозный концерт Аллы Пугачёвой, который состоялся 17 апреля 2019 года в Кремле в честь юбилея артистки. «Алла Пугачёва. Тот самый концерт» — хроника первого за 10 лет концертного шоу Примадонны российской эстрады. В создании юбилейного концерта Аллы Пугачёвой приняли участие настоящие звезды: театральный режиссер, лауреат премии «Золотая маска» Филипп Григорьян, хореограф, режиссер театра, кино и телевидения Егор Дружинин, с постановкой некоторых танцевальных номеров помогал премьер Большого театра Артем Овчаренко. Киноверсия этого неповторимого концерта выходит в прокат 31 октября. Ее смогут увидеть зрители всей страны. Такой подарок сделала Алла Пугачёва для всех почитателей ее многолетнего творчества. Алла Пугачёва: «Сейчас я чувствую волнение, 10 лет я не выступала с сольными концертами и всю жизнь я пою не для избранных, а для своего народа, поэтому счастлива, что пришла такая идея — единственный прошедший в Москве концерт выпустить как киноверсию в кинотеатрах. Увидеть его хотели бы многие, и я очень рада, что это смогут сделать люди начиная с Дальнего Востока и дальше по всей России. Киноконцерт, это конечно что-то особенное — зритель видит меня крупно, ничего не ускользает от него. Я буду признательна каждому, кто придет в кинотеатр. Это будет действительно юбилей и общение душ. Я всегда заканчиваю концерт одной фразой — «если хоть что-нибудь останется в вашем сердце, большей награды для себя я и не желаю». Чтобы сделать концерт нужна команда: музыканты, режиссер, звукорежиссер. Но подбор репертуара мне диктует только жизнь. Для этого концерта я выбрала те песни, которые полностью соответствовали моим мыслям, моему отношению к жизни, к людям, это моя Исповедь. Теперь, уже не от лица какой-то героини, а просто Исповедь Аллы Пугачевой». Фильм начнет свое «путешествие» по экранам российских кинотеатров 31 октября. В каждом городе — своя дата премьеры. Следите за расписанием!

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Вечеринка в стиле милитари
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23 февраля, воскресенье 20:00
Место проведения уточняется
 ₽  Билеты: 1000-1500 ₽
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 ₽  Билеты: 1300 ₽
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 ₽  Билеты: 1000 ₽
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