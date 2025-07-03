3 июля: Тираннозавры на старте и 15 лет в бесконечном круизе

Всем привет! Утро добрым не бывает, скажете вы. А мы возразим: если читать хорошие новости, то и день пройдет на ура. Поехали!

Сегодня в Туле пасмурная погода, а температура воздуха поднимется до 24 градусов.

В США состоялся чемпионат мира по бегу в надувных костюмах тираннозавров, который собрал более 300 участников. Это мероприятие, ставшее настоящим фестивалем, привлекло внимание как любителей активного отдыха, так и зрителей, желающих увидеть необычное зрелище.

Специальной изюминкой чемпионата стал спецзачёт, в рамках которого спортсмены в костюмах прыгали с парашютом из самолёта. Приземляясь прямо на трек, они затем продолжали гонку к финишу. Этот оригинальный формат добавил элемент экстрима и веселья в соревнования.

История этого необычного чемпионата началась в 2017 году, когда первая гонка была организована как тимбилдинг для компании, занимающейся борьбой с вредителями. С тех пор мероприятие набрало популярность и к 2025 году превратилось в целый фестиваль, объединяющий людей разных возрастов и профессий.

Участники не только соревновались за призовые места, но и наслаждались атмосферой веселья и дружбы. В этом году чемпионат стал ещё более ярким благодаря множеству развлекательных мероприятий, конкурсов и выступлений артистов.

Просыпаемся и слушаем Myles Smith - Stargazing.

77-летняя Шерон Лейн из Южной Калифорнии сделала смелый шаг, продав всё своё имущество ради исполнения давней мечты — отправиться в бесконечное плавание. Сумма, необходимая для этого приключения, составила $669 тысяч.

1 июля Шерон поднялась на борт круизного лайнера Villa Vie Odyssey и планирует провести на нём как минимум 15 лет, наслаждаясь путешествиями по всему миру. По её словам, жизнь на корабле оказалась не только спокойнее, но и экономичнее, чем привычная жизнь в Калифорнии. На борту не нужно заботиться о покупках продуктов или стирке одежды, что значительно упрощает быт.

Шерон делится своими впечатлениями о новой жизни: «Я всегда мечтала о путешествиях, и теперь у меня есть возможность увидеть мир, не привязываясь к одному месту». Она уверена, что этот опыт подарит ей множество незабываемых моментов и встреч с интересными людьми.

Головные уборы — неотъемлемая часть летнего гардероба, которые не только добавляют стильный акцент к образу, но и защищают от солнечных лучей. В этом сезоне можно встретить невероятное разнообразие моделей: от легких панам и элегантных шляп до ярких кепок и модных бандан.

Красивого настроения!