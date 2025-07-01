«Гаражная амнистия»: как оформить в собственность гараж

Федеральный закон от 05.04.2021 г. № 79-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», так называемая «гаражная амнистия» — один из эффективных механизмов оформления прав на гаражи и земельные участки, расположенные под ними. Действует вышеуказанный Закон с 1 сентября 2021 года и предоставляет возможность гражданам по упрощенной схеме оформить в собственность гараж и земельный участок под ним бесплатно. Действует «гаражная амнистия» до

1 сентября 2026 года.

Упрощенный порядок распространяется на капитальные гаражи, построенные до 30 декабря 2004 года (до вступления в силу Градостроительного кодекса РФ). Объект должен иметь фундамент и прочную связь с землей.

За оформлением прав на гараж и земельный участок необходимо обратиться в муниципальный орган власти, в границах которого расположен объект недвижимого имущества, который после получения документов самостоятельно направит их в региональное Управление Росреестра по Тульской области.

Законом устанавливается перечень документов, подтверждающих владение гаражом:

документы, подтверждающие оплату различных платежей при эксплуатации,

выплата пая в гаражном кооперативе,

ранее полученное решение о распределении гаража,

документы о наследстве, если гараж достался вам от умерших родственников,

бумаги, подтверждающие покупку гаража, любые другие документы, в которых указана дата постройки объекта и которые подтверждают ваши права на него.

И.о. руководителя Управления Росреестра по Тульской области Наталья Болсуновская:

— Благодаря закону о «гаражной амнистии» граждане получают реальную возможность защитить свои имущественные права, на такие объекты недвижимости как гаражи.